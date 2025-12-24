15°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 24 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad PirotecniaFauna UrbanaTEA
24 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Fauna Urbana de Esquel refuerza el pedido de Pirotecnia Cero y destaca la solidaridad de la comunidad

Patricia Giacobone instó a cumplir la ordenanza de Pirotecnia Cero para proteger a la comunidad y agradeció el apoyo al refugio, aunque advirtió sobre la falta de adopciones responsables en Esquel.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Patricia Giacobone, Coordinadora de Fauna Urbana de la Municipalidad de Esquel, llamó a la reflexión ciudadana antes de las fiestas de fin de año. Si bien destacó el éxito de la reciente jornada de puertas abiertas, advirtió sobre las graves consecuencias que el uso de la pirotecnia genera, tanto en animales como en  personas vulnerables. 

 

En vísperas de las celebraciones, la Municipalidad de Esquel recuerda la vigencia de la ordenanza que prohíbe el uso de pirotecnia en la ciudad. Patricia Giacobone, referente del área de Fauna Urbana, lamentó que a pesar de la normativa todavía existen sectores que no la respetan, lo que obliga al personal municipal a intervenir en situaciones críticas durante las horas posteriores a los festejos. Según relató la funcionaria, el balance de años anteriores es doloroso, con registros de animales que pierden la vida por accidentes viales al intentar huir, o que sufren colapsos naturales debido al pánico.

 

La funcionaria insistió en que esta campaña no solo busca proteger a los animales, sino que apela a la empatía con los niños que presentan Trastorno del Espectro Autista y con los adultos mayores, quienes padecen cuadros de estrés y angustia extrema ante los estruendos. En este sentido, instó a la sociedad a ser respetuosa y consciente del daño que estos ruidos provocan en el entorno. Como muestra de esta problemática, Giacobone mencionó que en el refugio municipal ya se han registrado incidentes recientes donde los animales, producto del miedo por detonaciones cercanas, destrozaron colchones y mobiliario en un estado de ansiedad total.

 

Por otro lado, la coordinadora compartió un emotivo balance sobre la convocatoria realizada para que los vecinos visitaran el predio municipal. La respuesta de la comunidad de Esquel fue calificada como sorprendente y muy grata, ya que numerosos ciudadanos se acercaron para llevar alimentos, juguetes, mantas y medicamentos. Incluso destacaron gestos especiales, como el de una vecina que preparó galletas caseras para los perros. Más allá de lo material, Giacobone subrayó que lo más valioso para los 17 animales alojados fue la posibilidad de recibir caricias y socializar con personas ajenas al personal diario del área.

 

Durante esta jornada solidaria, también se avanzó con la campaña de salud pública mediante la aplicación de más de sesenta vacunas antirrábicas y la colocación de microchips de identificación. No obstante, la funcionaria remarcó una preocupación que persiste: la falta de adopciones. A pesar de que todos los perros del refugio pudieron salir a pasear gracias a los voluntarios, ninguno encontró un hogar definitivo en esta ocasión.

 

Finalmente, desde Fauna Urbana se hizo un llamado a la adopción responsable, pidiendo a la comunidad que no se tomen decisiones impulsivas. Giacobone advirtió que el abandono o la devolución de animales está penado por ley y genera un daño psicológico irreversible en las mascotas, que deben enfrentar el estrés de regresar al refugio tras una nueva decepción. La invitación queda abierta para que los vecinos se acerquen a conocer a los animales y les brinden la oportunidad de integrar una familia de manera consciente y definitiva.

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “Chivo Gate”: Torres echó y denunció al funcionario que llevaba los 27 animales
2
 El legado continúa: Marcos Codesal reabre la tradición de "Los Huincas" en Esquel
3
 Se filmaba pegándole a su bebé de 7 meses y le mandaba los videos a su ex: “Ves, él paga por tu culpa”
4
 Récord de participación en la Carrera de las Peñas: el deporte se unió por 150 familias de Esquel
5
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
1
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
2
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
3
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
4
 Desarticulan red de tráfico ilegal de carne de guanaco en Chubut
5
 La Policía del Chubut desbarató bandas narco, secuestró drogas, armas y dinero en operativos simultáneos en Trelew y Puerto Madryn
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -