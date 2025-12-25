17°
14° °
Esquel, Argentina
Jueves 25 de Diciembre de 2025
#EsquelIncendios
25 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Incendio activo en Brazo Sur del Lago Menéndez: continúa el monitoreo y control

El fuego, originado por la caída de un rayo, afecta unas 340 hectáreas. La cabeza y un flanco están contenidos, mientras se mantiene activo en la cola. El Parque Nacional Los Alerces permanece abierto al público.
Por Redacción Red43

El incendio forestal en el Brazo Sur del Lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces, continúa bajo seguimiento permanente. Según el último parte oficial, el fuego se encuentra activo en la cola, contenido en la cabeza y el flanco izquierdo, y controlado en el flanco derecho. La superficie afectada es de aproximadamente 340 hectáreas, cifra que será confirmada con la medición final.

 


Durante la jornada de ayer ingresó al área un equipo de observación integrado por tres combatientes y dos guardaparques de la Administración de Parques Nacionales, quienes realizaron tareas de monitoreo con dron equipado con cámara térmica, apoyados por medios aéreos de la Agencia Federal de Emergencias. Este mismo operativo se repite durante el día de hoy.

 


En tanto, el foco ígneo que se había registrado en la zona de Punta Mattos fue extinguido. Por este hecho, la Intendencia del Parque Nacional Los Alerces realizó la denuncia penal correspondiente, solicitando que se investiguen las circunstancias del caso con la información disponible. 

 


Desde la administración del parque se informó que el Parque Nacional Los Alerces permanece abierto, al igual que las sendas y áreas de uso público. Los servicios turísticos no se vieron afectados por el operativo y el tránsito por la ruta provincial 71 es normal, aunque se recomienda circular con precaución debido a trabajos de mejora en la calzada.

 


Finalmente, se recuerda que está prohibido el uso del fuego hasta el 30 de abril de 2026. Los únicos espacios habilitados corresponden a sectores de fuego seguro en campamentos administrados por prestadores turísticos autorizados.

 

 

R.G.

 

