Provincia acompaña una nueva edición de la Fiesta del Salmón del Pacífico

Siguiendo con la firme decisión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres de acompañar el desarrollo de las diferentes fiestas populares, el Gobierno del Chubut participa en la organización de la Fiesta Nacional del Salmón del Pacífico que tendrá lugar en Carrenleufú.





A través de la Secretaría de Pesca, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la cartera cultural, el Gobierno de la Provincia estará presente en la séptima edición de la Fiesta del Salmón del Pacífico que se llevará adelante el 2, 3 y 4 de enero en esa comuna rural.

Desde la Delegación Regional del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas se hizo la presentación del amplio programa que congrega por ejemplo el tradicional concurso de pesca, juegos camperos, números artísticos y propuestas deportivas. sponsable del área de turismo en la localidad cordillerana, Edgar Carrasco.





Rosas y Carrasco explicaron que la séptima edición de la Fiesta Nacional comenzará el viernes 2 de enero con los juegos criollos. El grueso del programa se concentrará sábado y domingo con toda clase de iniciativas, desde el tradicional concurso de pesca, pasando por la jineteada y los juegos hípicos hasta números artísticos y eventos deportivos.

El sábado 3, a las 9.30 horas, será la apertura del campo de jineteada. Luego vendrán la pianada de novillos, el almuerzo, la rueda de gurupa y bastos con encimera y la música en el escenario mayor. El domingo 4 de enero se realizará la tirada de riendas, el desfile gaucho, el acto central, el desafío de tropillas en gurupa y bastos y la entrega de premios.

Concurso de pesca

Por su parte, Buono destacó que -por disposición de la Secretaría de Pesca y de la Subsecretaría de Pesca- una vez más Chubut participa de la organización del concurso de pesca en la Fiesta del Salmón del Pacífico, el cual será viernes, sábado y domingo en pozones de la zona. “La Dirección de Pesca Continental apadrina el evento festivo”, recordó.





En ese marco lanzó la convocatoria a pescadores y anticipó que los guardapescas estarán presentes. “Los premios son atractivos: hay un millón y medio de pesos para repartir. Este año la novedad es que la inscripción es gratuita y se puede completar hasta el 30 de diciembre. Los interesados deben contar con el permiso. Las modalidades son mosca y spinning”, dijo.

f.p