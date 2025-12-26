Pelea entre vecinos e incendio de una casa porque uno miró demasiado a la hija del otro

Un incendio de grandes proporciones destruyó por completo una vivienda en el oeste de la ciudad de Neuquén y obligó a la intervención de dos cuarteles de bomberos. De acuerdo con la denuncia del propietario, el siniestro se originó tras una violenta pelea entre vecinos durante una reunión, luego de que uno de los presentes mirara de manera ofensiva a su hija.

El hecho ocurrió en la mañana de este jueves, alrededor de las 9, en el sector de la meseta, en la zona conocida como Nueva Esperanza. El lugar afectado se encuentra sobre calle Lino, manzana 26, lote, una zona de características semirrurales.

Según relató el comisario Martín Corzo, titular del cuartel de bomberos del barrio Gregorio Álvarez, al arribar al lugar se encontraron con un incendio generalizado que ya había tomado gran parte de la estructura. “Trabajamos en conjunto el cuartel 2 de Gregorio Álvarez y el cuartel 6 de Hipódromo. Al recibir el llamado nos indicaron que se trataba de un incendio en zona rural, por lo que nos acercamos de inmediato”, explicó en declaraciones radiales.

De acuerdo a la información aportada por el denunciante, en la vivienda se encontraban reunidas dos familias celebrando la llegada de la Navidad. Según esa versión, varias de las personas presentes habrían estado consumiendo alcohol y posiblemente estupefacientes. En ese contexto, uno de los visitantes habría mirado de manera inapropiada a la hija del dueño de casa, lo que desató una discusión que rápidamente escaló en violencia.

La pelea terminó con agresiones físicas entre los hombres involucrados y, minutos después, con el incendio intencional de la vivienda del hombre que había "mirado inapropiadamente" a la adolescente. Cuando los bomberos llegaron, el fuego ya se había propagado por casi toda la estructura.

Corzo detalló que la vivienda estaba construida con materiales precarios, lo que facilitó el rápido avance del fuego. “Era una construcción muy casera, con chapa y troncos, y además tenía una especie de galpón o galería sin paredes. Los daños materiales fueron totales”, señaló.

En el lugar se registraron temperaturas extremadamente elevadas, estimadas entre los 600 y 800 grados, lo que generó un humo generalizado y el colapso de gran parte de la estructura. El viento también contribuyó a que el fuego se propagara con mayor rapidez.

Al momento del arribo del personal del cuartel 6, los bomberos encontraron al hombre, propietario de la vivienda incendiada, en el exterior de esta, a unos 10 o 12 metros del foco ígneo. La persona se encontraba semidesnuda, con ropa interior y una remera, y presentaba quemaduras leves en pies y manos.

El hombre fue asistido en el lugar y, ante la situación, se convocó al Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). Posteriormente, fue trasladado al Hospital Heller para una mejor atención y curación de las lesiones.

Corzo aclaró que, desde el área de bomberos, no se pudo determinar si el herido se encontraba bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes, ya que al llegar al lugar el personal se abocó de lleno a las tareas de extinción.