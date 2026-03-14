Llevaba carne sin declarar y fue descubierto

Personal policial de Comisaria Rio Pico se encontraba realizando control vehicular y abigeato sobre Ruta 19 Km 41, en la tarde de ayer viernes.

Un oficial observa y solicita a vehículo Toyota modelo Hilux de la empresa CAPMAN constructora de Esquel que detenga su marcha.

Al detenerse sobre la banquina, se requiere documentación al conductor y se observa a simple vista sobre parte trasera del rodado, dos bolsas negras, aparentemente con animales faenados.

Se lo escolta hasta la dependencia policial, lugar en el que se constata que trasladaba 01 animal entero y 02 partes, en la parte trasera de la camioneta (caja). Se le solicita al conductor que acredite su procedencia, el cual carece de documentación como así tampoco la carne posee sello de sanidad.

Se da conocimiento al juez de faltas, se procede a trasladar los ovinos hacia matadero local para su posterior incineración.

SL