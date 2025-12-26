Variada agenda cultural para despedir el año en Esquel

La ciudad de Esquel se prepara para despedir el año con una intensa actividad cultural diseñada para toda la familia. La directora de Cultura Municipal, Cecilia Antón, confirmó que el Centro Cultural Melipal mantendrá sus puertas abiertas durante todo el fin de semana, ofreciendo a residentes y turistas la posibilidad de visitar muestras fijas como la exposición colectiva de Artes Plásticas y la exhibición fotográfica de UPami denominada Distancias Conectadas, ubicada en el sector de la confitería.

En el ámbito cinematográfico, el Cine Municipal será uno de los grandes protagonistas con la proyección de Avatar 3, Fuego y Ceniza. Las funciones se extenderán desde el viernes hasta el martes 30, alternando horarios y formatos en 2D y 3D para captar al público infantil y juvenil que ya transita el periodo de vacaciones. Esta oferta para el grupo familiar se complementa con la presentación de La Bola de Cristal, una obra de teatrillo de mesa que tendrá lugar el domingo por la tarde en el Melipal.

La música y el teatro también tienen su espacio en esta agenda de cierre. El Auditorio Municipal recibirá al grupo La Cuática, que brindará su último show del año con una temática navideña el sábado por la noche, mientras que el Melipal será sede del cierre del taller de canto de Nahir Sbil. En paralelo, el municipio mantiene activas diversas convocatorias, instando a los interesados en el registro de Espacios Culturales Independientes y a quienes deseen aportar retratos históricos para el archivo Rostros que Habitan la Memoria a acercarse a las dependencias correspondientes.

De cara al futuro inmediato, Antón señaló que el Melipal continúa recibiendo propuestas para talleres autofinanciados de verano y que ya se está diseñando la programación de enero, que retomará sus horarios habituales a partir del día 2. Asimismo, se trabaja de forma articulada entre las áreas de Cultura y Producción para organizar los festejos del aniversario de la ciudad en febrero, los cuales incluirán ferias y uso de espacios públicos. Aunque evitó dar detalles por el momento de los nombres de los artistas principales que se presentarán, debido a que las tratativas continúan en curso, aseguró que los anuncios oficiales se realizarán a la brevedad.

E.B.W.