Esquel: Balance negativo tras los festejos por el uso de pirotecnia y falta de contención animal

Los festejos de Navidad en Esquel dejaron un saldo preocupante en materia de bienestar animal debido al uso de pirotecnia y la falta de resguardo en los hogares. Patricia Giacobone, Coordinadora de Fauna Urbana de la Municipalidad, informó que se recibieron aproximadamente veinte pedidos de auxilio por parte de familias que no lograron contener a sus mascotas. Si bien algunos animales fueron restituidos a sus hogares durante la mañana siguiente, el destino de gran parte de ellos sigue siendo incierto ante la falta de nuevas comunicaciones por parte de sus dueños.

La jornada lamentablemente arrojó víctimas fatales, confirmándose la muerte de un caniche y un perro mestizo que resultaron atropellados tras escapar desorientados por los estruendos. La funcionaria enfatizó que, aunque la irresponsabilidad social de arrojar pirotecnia es un factor determinante, existe una responsabilidad ineludible de los propietarios en brindar refugio físico y emocional a sus animales de compañía durante los momentos de mayor tensión.

En relación a la prevención, la coordinadora fue categórica al señalar que gran parte de estos incidentes se evitarían con un acompañamiento directo. Al respecto, Giacobone manifestó que "si lo tenemos con nosotros y dándole contención no pasaría lo que ha pasado, como todas las fiestas últimamente", haciendo hincapié en que el periodo de mayor estruendo suele durar menos de una hora. Asimismo, advirtió sobre el peligro de dejar a los animales encerrados en habitaciones con superficies vidriadas, ya que el estado de desesperación puede llevarlos a atravesar cristales y sufrir heridas de gravedad.

El impacto de la pirotecnia se sintió con fuerza en sectores como los barrios 150 Viviendas, Ceferino, Cañadón de Borquez y la zona del Matadero, afectando incluso a los perros alojados en las dependencias municipales, quienes manifestaron un alto grado de alteración y conductas agresivas entre sí. Finalmente, desde el área de Fauna Urbana instaron a la comunidad a tomar conciencia de cara a los festejos de Fin de Año, recordando que el sufrimiento por los ruidos excesivos no se limita solo a los animales, sino que afecta profundamente a muchas personas de la ciudad.

E.B.W.