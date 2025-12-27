15°
Esquel, Argentina
Sabado 27 de Diciembre de 2025
27 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Un caso en 100 millones: Torres celebró el histórico nacimiento de trigemelas en el nuevo Hospital María Humphreys de Trelew

El histórico nacimiento tuvo lugar en el nuevo Hospital María Humphreys. El gobernador Ignacio Torres destacó la alta complejidad del nosocomio y el profesionalismo del equipo médico.
Por Redacción Red43

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres destacó el nacimiento de trigemelas en el recientemente inaugurado Hospital María Humphreys de Trelew, marcando un hito en materia de atención sanitaria a partir de la puesta en marcha de instalaciones de alta complejidad.   

 

 

“Es un orgullo para todos los chubutenses que un nacimiento tan especial como éste haya sido atendido con total profesionalismo en nuestra provincia” resaltó el gobernador y felicitó a la madre y familia de las recién nacidas, destacando que “sin dudas lo más importante es que las tres bebas y su mamá están bien de salud”.

 

 

La primera gemela nació a las 8:49 horas con un peso de 1.460 kg; la segunda a las 9:50 horas con un peso de 1.760 kg; y la tercera a las 9:52 horas con un peso de 1.690 kg.

 

 

“Hay que destacar el seguimiento que todos los profesionales del hospital realizaron de este embarazo de alto riesgo” dijo el gobernador, al valorar “la planificación desplegada durante todo este tiempo y el esfuerzo y dedicación que a partir de ahora demandará la evolución de las tres pequeñas y su mamá”. 

 

 

"Poder dar respuesta local a un evento de estas características, que no es algo habitual en la práctica diaria, reafirma el compromiso de nuestros profesionales y la inversión en equipamiento de alta complejidad para cuidar la vida de los chubutenses", sostuvo el gobernador.

 

 

Capacidad de respuesta

 

 

En tanto desde la Secretaría de Salud de la Provincia se destacó que “este acontecimiento, de baja frecuencia y alta complejidad, destaca la capacidad de respuesta del Hospital María Humphreys ante eventos obstétricos y neonatales excepcionales, reafirmando el nivel de excelencia de la salud pública provincial”.

 

 

Además, y en relación al estado de salud tanto de la madre como de las recién nacidas se informó que “se encuentran estables y en buen estado de salud”, al tiempo que por tratarse “de un nacimiento pretérmino (prematuras), las trigemelas se encuentran en el Servicio de Neonatología del Hospital, donde permanecerán bajo observación para su recuperación nutricional”.

 

 

También se resaltó que “el equipo médico y de enfermería intervino de manera exitosa en el procedimiento, garantizando la seguridad de la madre y de las niñas en todo momento”. 

 

 

Para finalmente indicar que “este resultado es fruto del trabajo conjunto y la profesionalidad de los equipos de obstetricia, neonatología y enfermería del Hospital María Humphreys, cuyo desempeño permitió que este acontecimiento de alta complejidad se desarrollara según los protocolos previstos, brindando la atención necesaria a la familia de las recién nacidas”.

 

 

F.P

 

