El Aeropuerto de Esquel quedó fuera del plan de inversión nacional de US$500 millones

El Gobierno nacional anunció hoy que avanzará en la modernización de 13 aeropuertos, con una inversión que ascendería a más de US$500 millones para realizar 15 obras de infraestructura. Sin embargo, el anuncio se produce en un contexto de preocupación para la región, dado que el Aeropuerto de Esquel, con una obra clave pendiente, no fue incluido en la lista.

Previo al anuncio, el intendente de Esquel, Matías Taccetta, había adelantado en entrevista exclusiva con Red43 que la segunda etapa de la obra del aeropuerto de Esquel estaba frenada por falta de financiamiento nacional, a pesar de su importancia estratégica. Taccetta había subrayado que la obra era costosa, con más de 30 millones de dólares, y destacó la necesidad de reactivar el proyecto para garantizar la conectividad aérea y favorecer el desarrollo económico de la ciudad.

Detalles de la inversión Nacional y las obras proyectadas

Las obras, anunciadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se desarrollarán en aeropuertos de 11 provincias. El plan incluye la construcción y/o remodelación de terminales, la modernización de pistas de aterrizaje y de salas de preembarque, entre otras intervenciones.

Los aeropuertos que serán modernizados son Ezeiza, Aeroparque Jorge Newbery, Salta, Iguazú, Resistencia, Tucumán, Córdoba, Bariloche, Mendoza, Río Grande, Río Gallegos, Formosa y San Rafael.

Fuentes al tanto de las tratativas detallaron que aproximadamente el 70% del financiamiento provendrá del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos, el cual se nutre del canon que pagan los concesionarios. El 30% restante será una inversión directa de Aeropuertos Argentina, operadora de la mayor cantidad de terminales en el país.

Estas acciones forman parte de un plan integral de modernización y expansión de la infraestructura aeroportuaria, destinado a mejorar la conectividad, potenciar el crecimiento del tráfico aéreo y elevar los estándares de calidad del transporte aerocomercial, según indicaron.

Obras específicas en los aeropuertos incluidos

Entre las obras proyectadas, el Aeropuerto de Ezeiza tendrá la construcción de la terminal única de carga (US$10 millones), la adecuación del rodaje Golf para plataforma de aeronaves (US$12 millones) y un nuevo anillo de balizamiento. En el Aeroparque Jorge Newbery se ampliará el hall de check-in, los controles de seguridad doméstica y se construirá la nueva plataforma norte, con un costo estimado en US$31 millones.

En Salta, Tucumán, Mendoza, San Rafael y Resistencia se ampliarán y readecuarán las terminales. Iguazú pondrá en servicio el nuevo preembarque internacional (US$3 millones). En Córdoba se ampliará el hall de check-in y la terminal (US$25 millones), además de la actualización del sistema BHS de gestión de equipaje (US$4 millones). Bariloche tendrá un nuevo sistema de balizamiento, mientras que en Río Grande y Río Gallegos se realizará la rehabilitación de la pista y trabajos de balizamiento. Finalmente, en Formosa se construirá una nueva terminal de pasajeros (US$36 millones).

Obras recientes finalizadas

Durante este año ya se finalizaron más de 10 obras en siete aeropuertos, con una inversión que alcanzó los US$156 millones. Estos aeropuertos incluyen San Juan, Viedma, Comodoro Rivadavia, Termas de Río Hondo, Río Cuarto, Aeroparque y Ezeiza.

Entre las obras ya finalizadas se encuentran el sector de migración express en arribos internacionales de Ezeiza, la renovación de veredas y accesos de Aeroparque, la nueva terminal internacional de partidas de San Juan, el sistema de luces de aproximación de Viedma, la reparación integral de cerramientos en Comodoro Rivadavia, y la rehabilitación de la pista y rodaje de Río Cuarto.



