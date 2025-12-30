Planta de Residuos: Esquel y Trevelin llevan su disputa al Superior Tribunal de Justicia

La disputa entre los municipios de Esquel y Trevelin por el uso y financiamiento de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos ha escalado a instancias judiciales definitivas. El intendente de Esquel, Matías Taccetta, se refirió a la situación actual de la causa, la cual se encuentra bajo análisis del Superior Tribunal de Justicia luego de una apelación presentada por el municipio vecino.

El conflicto judicial y el derecho de los contribuyentes

Taccetta confirmó que, hasta el momento, no hay novedades procesales sobre el fondo de la cuestión, aunque mencionó la existencia de un amparo presentado por Trevelin. El intendente fue tajante respecto a la propiedad y el uso de las mejoras en el predio: "Si la obra la hace el municipio de Esquel con el esfuerzo de todos los contribuyentes de nuestra ciudad, la lógica indica que lo utilice el agente de Esquel. Por algo se pagan los impuestos y se administra bien, permitiendo tener este excedente para poder hacer la obra", sentenció.

La deuda y el cumplimiento actual

Uno de los puntos centrales del reclamo es la deuda acumulada por Trevelin entre los años 2021 y 2023. Según detalló el mandatario, se trata de un periodo de aproximadamente dos años y medio en los que la localidad vecina utilizó la planta sin abonar el ingreso correspondiente.⁣

No obstante, aclaró que la situación corriente se ha regularizado: "Desde que asumimos a la fecha, se viene pagando por cada uno de los meses de ingreso". Sin embargo, el reclamo persiste no solo por el pasivo histórico, sino por la falta de colaboración de Trevelin para llevar adelante la nueva infraestructura. Taccetta calificó la iniciativa como una "obra millonaria necesaria" que se conocía desde antes de iniciar su gestión, pero que nunca había tenido una solución técnica real.

De la desidia al proyecto profesional

El intendente recordó que, al asumir, se encontró con un movimiento de suelo que no constituía la obra en sí y carecía de proyecto ejecutivo. "Contratamos un estudio profesional, tenemos el proyecto. Nuestra voluntad política de dar solución a la gran cantidad de problemas que tenía la ciudad está en curso", afirmó.

En ese sentido, Taccetta enmarcó la situación de la planta dentro de un plan de infraestructura mayor que incluye:

Obras de agua y electricidad: como el proyecto Legua 7, ya en proceso de contratación.

Saneamiento: la Cloaca Máxima, incluida en el presupuesto provincial 2026.

Conectividad: la llegada de fibra óptica a diversos sectores.

Respuesta a la oposición e inversión récord

Finalmente, el jefe comunal respondió a las críticas de los sectores opositores, asegurando que se "quejan de gusto". Destacó que Esquel atraviesa "la ola de inversión más grande de toda la provincia", con financiamiento conjunto de los niveles nacional, provincial y municipal, además del aporte privado. "Nos pone muy contentos tener hoy en día la cantidad de obras que la gente las ve. No todos, por lo visto, pero sí la gente los ve", concluyó.



