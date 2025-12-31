Chubut reafirma su liderazgo en el litoral patagónico con un doble arribo de cruceros internacionales

En el marco de las políticas impulsadas por el Gobierno del Chubut, encabezado por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, el arribo de nuevos cruceros reafirma el acompañamiento al desarrollo del turismo y al fortalecimiento de la actividad portuaria en la provincia.

En el último día del año, Puerto Madryn volvió a recibir importantes embarcaciones de pasajeros, consolidando su posicionamiento dentro del circuito internacional de cruceros y el trabajo sostenido que se viene desarrollando para potenciar la actividad turística.

Durante la mañana arribó al Muelle Comandante Luis Piedra Buena el Seven Seas Splendor, buque de lujo de 201 metros de eslora y bandera de Islas Marshall, procedente de Buenos Aires. La nave transporta 636 pasajeros y 536 tripulantes, reflejando el perfil de alta gama que caracteriza a este tipo de embarcaciones. Se trata de la primera de las dos recaladas previstas para la presente temporada, con permanencia en puerto hasta las 16 horas, momento en el que zarpará con destino a Punta Arenas, Chile.

Asimismo, amarró el Celebrity Equinox, el buque de mayor porte de la temporada, con 317 metros de eslora y bandera de Malta. Proveniente de Punta Arenas y con destino a Punta del Este, transporta 3.051 pasajeros y 1.216 tripulantes, y permanecerá en la ciudad hasta las 17:30 horas. Esta escala corresponde a la segunda de las siete visitas previstas durante la actual temporada.

El arribo de estas embarcaciones reafirma el posicionamiento de Chubut como un destino estratégico del litoral patagónico, resultado del trabajo articulado entre el Gobierno Provincial, la Administración Portuaria de Puerto Madryn y los distintos actores vinculados a la actividad turística y portuaria, en línea con una política sostenida de crecimiento y proyección internacional.





T.B