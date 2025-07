Feriado del 17 de agosto en Argentina: ¿Habrá fin de semana largo?

El mes de agosto 2025 trae consigo un nuevo feriado nacional en Argentina, y muchas personas se preguntan si habrá o no un fin de semana extra largo. Sin embargo, la decisión del Gobierno Nacional generó dudas, ya que el 17 de agosto cae domingo.

El feriado del 17 de agosto conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, uno de los próceres más importantes de la historia argentina. Este año, al caer en domingo, no se traslada, pero el Poder Ejecutivo decidió establecer el viernes 15 de agosto como feriado puente con fines turísticos, aunque con una salvedad importante: será un día no laborable, no un feriado nacional.

¿Qué significa un día no laborable?

La diferencia es importante:

Feriado nacional : implica cese obligatorio de actividades , o el pago doble en caso de trabajar.

Día no laborable: la decisión recae en el empleador. Puede optar por dar el día libre o solicitar que se trabaje sin obligación de pagar extra.

Por eso, el viernes 15 de agosto no será un feriado para todos. Quienes trabajan en el sector público probablemente tengan libre, pero en el sector privado dependerá de cada empresa.

¿Qué se conmemora el 17 de agosto?

Cada 17 de agosto se recuerda el fallecimiento del General José de San Martín, Libertador de América y figura determinante en la historia argentina y sudamericana. Nacido el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú (Corrientes), San Martín lideró campañas fundamentales para la independencia de Argentina, Chile y Perú.

Su hazaña más importante fue el Cruce de los Andes en 1817, considerada una de las gestas militares más importantes del mundo. Falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer (Francia) y sus restos descansan actualmente en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Feriados que quedan en 2025 en Argentina

Además del 17 de agosto, quedan varios días "libres" en el calendario:

Agosto

Viernes 15 de agosto : día no laborable puente

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de San Martín (feriado trasladable, no se mueve este año)

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre : día no laborable puente

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20)

Diciembre

Lunes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

Aunque el feriado del 17 de agosto cae domingo, el viernes previo fue declarado día no laborable con fines turísticos, por lo que algunas personas podrán disfrutar de un fin de semana largo del 15 al 17 de agosto. Para otras, dependerá de la decisión de sus empleadores.

O.P