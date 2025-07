Avanza causa por intento de incendio en El Bolsón: El acusado irá a juicio

Entre el lunes 28 y el martes 29 de julio se realizó la audiencia de formulación de cargos en la que se formalizó la acusación contra un hombre imputado por tentativa de incendio en El Bolsón. El hecho ocurrió en la madrugada del 8 de febrero de 2025 en un predio boscoso ubicado entre las calles Curruhuinca, Cacique Linares y avenida San Martín.

Según la acusación de la fiscalía, el imputado habría encendido dos fogatas de gran tamaño con intención de provocar un incendio de consecuencias potencialmente graves para las personas y los bienes de la zona. La acción fue advertida por un vecino que pasaba a caballo, quien logró increparlo, apagar el fuego y colaborar en la extinción de las llamas.

Calificación del hecho y pruebas

El hecho fue calificado como tentativa de incendio, conforme los artículos 42, 186 inciso 1 y 45 del Código Penal. Para sustentar la acusación, el Ministerio Público propuso una lista de testigos que incluye a vecinos, personal policial, peritos del Gabinete de Criminalística, Bomberos y médicos forenses.

También ofreció una serie de pruebas documentales: relevamientos del lugar, actas de procedimiento, registros en video, informes médicos y periciales.

La defensa cuestionó la prueba y ofreció otra versión

Durante la audiencia, la Defensa Pública Penal objetó la acusación y planteó supuestos vicios formales. Afirmó que no hay pruebas directas que vinculen al imputado con el inicio del fuego y que no fue detenido en el lugar del hecho. Además, puso en duda la validez del video presentado por la fiscalía como prueba, ya que no pudo localizarse a su autor ni se habría cumplido con el protocolo legal para su incorporación como evidencia.

Como parte de su estrategia, la defensa ofreció una hipótesis alternativa: sostuvo que el imputado se encontraba en su domicilio en estado de ebriedad al momento del hecho y no fue sorprendido iniciando ningún incendio. También vinculó la situación a denuncias previas por amenazas e incluso por un incendio anterior en la vivienda del propio acusado.

El abogado defensor ofreció como prueba informes médicos, testimonios de vecinos, registros del 911, un informe técnico de la OITEL y otras pruebas documentales.

La jueza rechazó los planteos de la defensa y avanzará el juicio

Luego de un cuarto intermedio, la jueza de juicio analizó los argumentos y concluyó que la acusación no presentaba vicios formales, basándose en doctrina y jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Por eso rechazó los cuestionamientos de la defensa y habilitó la continuidad del proceso hacia el juicio oral.

La magistrada también admitió el listado de pruebas ofrecido por ambas partes, con las observaciones pertinentes, y solicitó a la Oficina Judicial que fije fecha para el juicio, que será ante un tribunal unipersonal.

O.P