Chiste malo: pibes de un club se sacaron una foto con un arma de juguete y serán sancionados

Tras el escándalo que se generó con la viralización de una foto de juveniles de séptima división de fútbol de San Martín de Comodoro Rivadavia , festejando con un arma de fuego -presuntamente, de utilería-, el presidente del club de la ciudad petrolera citó a padres y entrenadores y anticipó que “se tomarán medidas”.

“Se quisieron hacer los chistosos y salió muy mal”, expresó Pablo Oyarzo, titular de la institución comodorense, luego de la situación que ocurrió el fin de semana y que, con la publicación de la fotografía en redes, rápidamente se volvió viral.

La fotografía muestra al equipo de séptima división del Club Social y Deportivo General San Martín festejando en un vestuario y uno de ellos, en primer plano, tiene un arma en la mano que las autoridades de la institución confirmaron que era de juguete.

Más allá del hecho de que se tratara de una réplica y no de un arma real, algo que a simple vista no se puede determinar a través de la fotografía, la divulgación de la imagen generó críticas y debates en redes sociales. La escena es posterior al triunfo de San Martín sobre Caleta Córdova, por el torneo oficial de la categoría, en la fecha disputada el domingo.

“Fue algo que pasó en séptima, ganaron y uno de los chicos andaba con un arma de juguete y se sacaron una foto”, contó el presidente del club. “Voy a tomar medidas, se quisieron hacer los chistosos y salió muy mal”, agregó Oyarzo, y reconoció: “Esto es un golpe duro para nosotros”.

“Esto no representa lo que somos como institución ni lo que queremos para nuestros chicos -agregaron desde la comisión directiva de San Martín-. Hay que educar desde el deporte, y este error nos deja una gran lección”.

“La verdad es que estamos mal, no es lo que nosotros queremos dejar como club, no es lo que enseñamos ni compartimos con los chicos”, dijo también Oyarzo.

El titular del club remarcó que, si bien se trató de una broma entre adolescentes, la imagen que se difundió “no es buena” y “no representa al club ni a sus valores”.

“Hoy en día, una foto no queda solo en el vestuario, se distribuye por todos lados y genera las repercusiones que se han visto ahora”, explicó. “Vamos a reforzar los valores y acompañar para que esto no vuelva a ocurrir”, concluyó Oyarzo. La reunión “de concientización y reflexión” a la que fueron citados jugadores, padres y entrenadores estaba prevista para este jueves a las 18.30. Hasta el momento, el club no dio a conocer a qué conclusiones se arribó ni las eventuales medidas que se hayan tomado.

Fundado en 1967-hace apenas dos semanas, el 15 de julio, cumplió 58 años de existencia-, el club San Martín es una institución que, a la par de su actividad deportiva, cumple un importante rol social en el barrio homónimo de Comodoro Rivadavia. Desde 2002 forma parte de la Liga de Fútbol comodorense, a la que se sumó tras haber obtenido numerosos logros en la Liga de los Barrios.