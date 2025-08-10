Esquel, Argentina
Domingo 10 de Agosto de 2025
10 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

El Ministerio de Educación habilitará la solicitud de vacantes escolares 2026 a través de DINO

El proceso para salas de 3, 4 y 5 años del Nivel Inicial y primer grado del Nivel Primario estará disponible del 15 al 30 de septiembre. Para Nivel Secundario será del 1° al 20 de octubre.
Con el objetivo de fortalecer un sistema educativo más ágil, transparente y accesible, la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres, a través del Ministerio de Educación del Chubut, anunció que a partir del próximo 15 de septiembre se habilitará la solicitud de vacantes para el Ciclo Lectivo 2026 en los niveles Inicial y Primario, y a partir del 1º de octubre para el nivel Secundario de las escuelas de gestión estatal de la provincia.

 

 

El trámite se realizará mediante el sistema virtual DINO, diseñado para garantizar un procedimiento centralizado y seguro.

 

 

Solicitud de vacantes para Inicial y Primaria

 

 

Del 15 al 30 de septiembre estará habilitado el trámite digital para gestionar vacantes en el caso de las salas de 3, 4 y 5 años del Nivel Inicial y en primer grado del Nivel Primario. Las familias deberán realizar la inscripción a través de DINO al número 280 460-3466 por WhatsApp, ingresando en Gestiones desde el Menú, y seleccionando Inscripción Escolar 2026.

 

 

El formulario solicita datos del niño o niña, documentación del adulto responsable, elección de escuela y turno preferido. También se podrán declarar situaciones específicas como tener hermanos/as en la institución, discapacidad, necesidad de apoyos educativos o vinculación laboral del adulto responsable con el establecimiento solicitado.

 

 

El sistema valida la identidad del adulto solicitante mediante información oficial del RENAPER, y permite gestionar inscripciones múltiples en caso de tener más de un menor a cargo.

 

 

Secundaria: inscripción en octubre y seguimiento del proceso

 

 

La inscripción para primer año del Nivel Secundario se realizará del 1° al 20 de octubre, también a través de DINO. En este caso, las familias deberán seleccionar la región educativa y el establecimiento deseado, y completar la información requerida para el proceso de asignación y enviar de forma digital la documentación requerida.

 

 

Todos los datos se almacenan de manera segura, lo que permite a las direcciones regionales y al Ministerio de Educación planificar el ciclo lectivo de forma más precisa y equitativa.

 

 

Se recuerda que la solicitud de vacante no garantiza automáticamente la asignación. Los resultados serán comunicados por los canales oficiales del Ministerio y los medios disponibles de cada institución a partir del 3 de noviembre de 2025.

 

 

De esta manera, el Gobierno del Chubut reafirma su compromiso con una educación pública accesible, equitativa y planificada, que garantice el derecho a la educación de todas las infancias y juventudes de la provincia.

 

 

F.P

 

