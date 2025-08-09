Cuenta regresiva. El nuevo Volkswagen Tera llega a Fiorasi y Corradi con grandes beneficios.

Volkswagen confirmó la llegada del Tera, el SUV que se suma a la familia VW y que, sin duda, se transformará en el nuevo ícono de la marca. 100% diseñado y producido en la región, este modelo sorprenderá por su moderno y novedoso diseño, y el nivel de tecnología con el que está equipado.



El Volkswagen Tera se posicionará entre el Polo y el Nivus dentro de la gama, siendo el nuevo SUV de entrada a la marca. Volkswagen apuesta por el Tera como vehículo de volumen y su lanzamiento pretende reforzar y ampliar el liderazgo de VW en este segmento.

Se ofrecerá con diferentes niveles de equipamiento para satisfacer las diferentes necesidades y preferencias de los consumidores de todo el país. En Fiorasi y Corradi ya está disponible para asesorar a quienes quieran ser los primeros en subirse al nuevo ícono de la marca.

Eduardo Robla, gerente general de Fiorasi y Corradi, concesionario oficial Volkswagen en Trelew, Puerto Madryn, Esquel y Bariloche, nos comenta que ¨Al igual que Nivus y T-Cross en su momento, cada vez que Volkswagen lanza un SUV siempre hace ruido. El nuevo exponente de esta familia, que se posicionará como el nuevo ícono de la marca, cuenta con un diseño moderno, tecnología de vanguardia y máxima seguridad para disfrutar de cada viaje¨.



Desde su versión de entrada, el equipamiento incluye seis airbags, dirección eléctrica con doble regulación, aire acondicionado, control de velocidad crucero, asiento del conductor con ajuste milimétrico de altura, panel de instrumentos digital, sensores de estacionamiento traseros, puertos USB delanteros y asistencia al arranque en pendiente.

Las variantes Comfort y High agregan acceso sin llave, encendido por botón y, en el caso de la High, climatizador automático digital y cargador inalámbrico de celulares. El panel de instrumentos crece hasta las 10,25 pulgadas en esta última configuración.



La llegada del Tera a nuestros concesionarios está prevista para los próximos días, y el 13 de agosto Volkswagen realizará la preventa online con cupos limitados. También se va a poder adquirir por Plan de Ahorro con beneficios exclusivos.

