Esquel, Argentina
Domingo 10 de Agosto de 2025
10 de Agosto de 2025
Alerta naranja y amarilla por lluvias en Chubut para la madrugada del lunes

Las mesetas de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches se preparan para un acumulado de hasta 30 mm, con posible nieve en las zonas más altas.
La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informa sobre la zona de cobertura del alerta naranja por lluvias, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional prevista para la madrugada del lunes 11 de agosto.

 

Las zonas serán afectadas por lluvias, pudiendo ser algunas localmente fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. 
No se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezclada en las zonas mas altas.

 

A su vez, las zonas de: Meseta de Cushamen, Meseta de Futaleufú, Meseta de Languiñeo y Meseta de Tehuelches, se encuentran en alerta amarilla por lluvias, prevista desde la madrugada a mediodía del lunes 11 de agosto. 

 

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta que los fenómenos sean en forma de nieve en las zonas más altas.
 
Comuníquese con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.

 

