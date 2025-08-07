Esquel será sede del 6° Encuentro de Payadores en el Gimnasio Municipal

Este sábado 9 de agosto, Esquel será sede del Encuentro de Payadores, que celebrará su sexta edición en el Gimnasio Municipal.

Tito Vázquez y Anita Yáñez son los organizadores, con el apoyo del Municipio: "Payadores, malambo, grupos de danza y una gran bailanta chamamecera, cumbia campera, apuntamos que vaya la familia entera", explicó Tito.

La cita será a partir de las 20 horas, con apertura de puertas y comienzo del espectáculo a las 21 horas. El valor de la entrada es de 6.000 pesos, pensado como un monto accesible para todos los vecinos.



Tito Vázquez detalló que participarán alrededor de 50 artistas, entre payadores, músicos y grupos de danza. Entre los payadores confirmados, diez en total, estarán artistas provenientes de diversas localidades de Chubut, Río Negro y Chile: "Cada año se suman más hermanos chilenos y estamos muy contentos".

Por su parte, Anita Yáñez confirmó que el evento contará con un buffet completo, con opciones dulces y saladas. “La idea es que la gente pueda llegar desde las 20 horas y ya empiece a disfrutar de la comida antes de que arranque el show”.

SL