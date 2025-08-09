Diego Austin es la propuesta de Despierta Chubut para el Consejo de la Magistratura

La fuerza política Despierta Chubut, que lidera el gobernador Ignacio Torres, confirmó los nombres que integran su lista de candidatos a ocupar cargos en el Consejo de la Magistratura de la provincia. En ese marco, Diego Fernando Austin, actual Secretario de Gobierno de Esquel, fue designado como titular por esa ciudad, acompañado en el lugar de suplente por Gonzalo Esteban Galarza.



El anuncio se enmarca en el armado político del frente electoral que encabezan Ana Clara Romero como candidata a diputada nacional y Gustavo Menna como postulante a la vicegobernación, fórmula que fue presentada a solo nueve días del cierre de listas para las elecciones legislativas de octubre.



La inclusión de Austin en la lista del Consejo de la Magistratura pone en valor su trayectoria en la gestión pública local y su compromiso social. Desde abril de 2025 ocupa la Secretaría de Gobierno de Esquel, luego de desempeñarse como director de Tránsito y Transporte del municipio.



“Asumo este compromiso con la misma vocación de servicio que tengo desde siempre”, expresó Austin tras conocerse su postulación, destacando el rol del Consejo como órgano de relevancia en la selección, control y evaluación de jueces en la provincia.



Desde su candidatura, Austin señaló que buscará llevar la mirada local y el compromiso ciudadano al ámbito judicial de Chubut.