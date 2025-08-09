10°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 09 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
09 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Diego Austin es la propuesta de Despierta Chubut para el Consejo de la Magistratura

 “Asumo este compromiso con la misma vocación de servicio que tengo desde siempre”, afirmó Diego Austin tras ser elegido por Despierta Chubut para representar a Esquel en el Consejo de la Magistratura.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La fuerza política Despierta Chubut, que lidera el gobernador Ignacio Torres, confirmó los nombres que integran su lista de candidatos a ocupar cargos en el Consejo de la Magistratura de la provincia. En ese marco, Diego Fernando Austin, actual Secretario de Gobierno de Esquel, fue designado como titular por esa ciudad, acompañado en el lugar de suplente por Gonzalo Esteban Galarza.

 


El anuncio se enmarca en el armado político del frente electoral que encabezan Ana Clara Romero como candidata a diputada nacional y Gustavo Menna como postulante a la vicegobernación, fórmula que fue presentada a solo nueve días del cierre de listas para las elecciones legislativas de octubre.

 


La inclusión de Austin en la lista del Consejo de la Magistratura pone en valor su trayectoria en la gestión pública local y su compromiso social. Desde abril de 2025 ocupa la Secretaría de Gobierno de Esquel, luego de desempeñarse como director de Tránsito y Transporte del municipio.

 


“Asumo este compromiso con la misma vocación de servicio que tengo desde siempre”, expresó Austin tras conocerse su postulación, destacando el rol del Consejo como órgano de relevancia en la selección, control y evaluación de jueces en la provincia.

 


Desde su candidatura, Austin señaló que buscará llevar la mirada local y el compromiso ciudadano al ámbito judicial de Chubut.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La obra de un hotel en Esquel, un ejemplo de trabajo en equipo para el desarrollo regional
2
 La falta de nieve dispara la alarma por el verano: Esquel busca declarar la emergencia hídrica
3
 ¡Alerta amarilla!: Diversas zonas se verá afectadas por fuertes precipitaciones
4
 Alerta por la escasez de agua: el acumulado de precipitaciones de este año es solo el 40% de lo normal
5
 Milei restringe el gasto público y advierte al Congreso: "Me van a tener que sacar con los pies para adelante"
1
 Esquel: Luque ganó la interna peronista en la ciudad
2
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
3
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
4
 Interna peronista: desde el búnker de Dante Bowen pidieron cautela y denunciaron falta de firmas en un acta
5
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -