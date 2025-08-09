Una fiesta con juegos y sorpresas para celebrar el Día del Niño en Esquel

La comunidad del Ministerio Estrado del Rey Jesús invita a celebrar el Día del Niño con una fiesta que se realizará este domingo 10 de agosto, a partir de las 14 hs. El evento, abierto a toda la comunidad, promete una jornada de diversión con muchas sorpresas, juegos y una "super merienda".

La celebración contará también con la presencia de invitados especiales y se llevará a cabo en la sede del Ministerio, ubicada en Pintor Antúnez 761, en Esquel.

F.P