Sabado 09 de Agosto de 2025
09 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Una fiesta con juegos y sorpresas para celebrar el Día del Niño en Esquel

El evento contará con numerosas actividades y una super merienda para el disfrute de los más chicos.
Por Redacción Red43

La comunidad del Ministerio Estrado del Rey Jesús invita a celebrar el Día del Niño con una fiesta que se realizará este domingo 10 de agosto, a partir de las 14 hs. El evento, abierto a toda la comunidad, promete una jornada de diversión con muchas sorpresas, juegos y una "super merienda".

 

 

La celebración contará también con la presencia de invitados especiales y se llevará a cabo en la sede del Ministerio, ubicada en Pintor Antúnez 761, en Esquel.

 

 

 

F.P

 

