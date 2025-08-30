Capacitan sobre nutrición y habrá cinco disciplinas deportivas en la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta.

Con la organización del municipio de Esquel y el acompañamiento de Chubut Deportes y Banco del Chubut este fin de semana concluyen los 1° Juegos de Montaña, con capacitaciones sobre nutrición y cinco disciplinas deportivas en la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta.



Hernán Maciel, subsecretario de Deportes invitó a toda la comunidad a sumarse a las últimas actividades de estos nuevos juegos, y señaló la charla sobre Estrategias de Nutrición para Deportes de Montaña, que se realizará hoy viernes a las 19.30 en la Residencia Deportiva a cargo de las nutricionistas Cecilia Godoy y Laura Rossi.



Mientras que en el fin de semana la actividad deportiva será en la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta. El sábado desde las 11:30 será el momento de las pruebas de trail, arquería y canotaje. En tanto que el domingo se disputará el ciclismo de montaña y la marcha nórdica, también desde las 11.30.



“Invitamos a todos los vecinos para que se acerquen al predio La Zeta, van a ver diferentes propuestas gastronómicas con los food trucks, va a haber un DJ en vivo, la verdad que esperamos un fin de semana hermoso, el tiempo va a acompañar. Así que invitamos a todos los que se quieran acercar a alentar a nuestros atletas” resaltó Maciel.



Respecto a la convocatoria de deportistas, el subsecretario indicó que se estima la presencia entre 400 y 500 participantes en cada jornada.

Sobre el análisis del impacto de los 1° Juegos de Montaña, Maciel señaló que el primer objetivo era presentarlo a nivel local y provincial.

Recordó que el pasado lunes y martes visitó la capital de la provincia, para hacer difusión en la zona del valle y reunirse con el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes. Maciel agradeció todo el apoyo. “Un lindo recibimiento allá en la costa, logramos captar la atención del Club Bigornia, que viene a participar de kayak, del Club de Gaiman también que ya están hoy en la ciudad”, y agregó que “Estaban fascinados con la reserva natural que tenemos para remar y ya estaban planificando con Fernando Chaparro diferentes competencias, para que Esquel pueda ser sede de fechas de provinciales en el kayak con el escenario natural que tenemos en la laguna”.