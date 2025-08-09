El INCAA anuncia la privatización de CINE.AR y justifica la medida por "eficiencia"

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) anunció la privatización de CINE.AR, la plataforma de streaming y el canal de televisión dedicados al cine argentino. La medida, comunicada a través de la cuenta oficial de X del organismo, fue justificada como un paso hacia la "eficiencia y la libertad económica".

Según el anuncio, la privatización de la plataforma generará un ahorro anual de 330.000 USD. Este monto se desglosa en 175.000 USD en salarios y 155.000 USD en costos de operación.

La plataforma CINE.AR, creada en 2015, cuenta con más de dos millones de usuarios registrados. Ofrece un catálogo que incluye tanto películas de directores reconocidos como clásicos del cine argentino, con una oferta mayormente gratuita, aunque algunos estrenos tienen un costo. Previamente al anuncio, el 17 de marzo, CINE.AR había sido transferida a Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal, una entidad dependiente de la Secretaría de Comunicación y Medios.

