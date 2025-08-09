¡Alerta amarilla!: Diversas zonas se verá afectadas por fuertes precipitaciones

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informa sobre la zona de cobertura del alerta amarilla por lluvias, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional prevista para la noche del domingo 10 de agosto.

Las zonas serán afectadas por lluvias persistentes Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta que los fenómenos sean en forma de nieve en las zonas más altas.

F.P