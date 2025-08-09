Milei restringe el gasto público y advierte al Congreso: "Me van a tener que sacar con los pies para adelante"

En un mensaje de transmitido por cadena nacional, el presidente Javier Milei anunció nuevas medidas para "amurallar el déficit cero" y apuntó contra el Poder Legislativo por la aprobación de proyectos de ley que, según su gobierno, comprometen el ajuste fiscal.

Durante la transmisión, el Presidente estuvo acompañado por su equipo económico, incluyendo al ministro de Economía, Luis Caputo; el viceministro, José Luis Daza; y los principales directivos del Banco Central, Santiago Bausili y Vladimir Werning.

El mandatario confirmó que su gestión buscará "prohibir que el Tesoro financie el gasto con emisión monetaria". Además, adelantó el envío de un proyecto de ley al Parlamento con el objetivo de "penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal". Bajo estas nuevas directrices, "todo gasto deberá implicar un recorte de la misma proporción o su fuente de financiamiento".

Milei cuestionó a la "clase política" por el conjunto de leyes aprobadas, que, según su estimación, representan un 2.5% del PBI y equivalen a un endeudamiento de 300.000 millones de dólares. El presidente fue enfático al declarar que "Si quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante".

F.P