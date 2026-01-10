25°
10 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Alerta Naranja en Esquel: El calor no da tregua y piden extremar cuidados este sabado

Ante las altas temperaturas previstas, las autoridades piden reducir la actividad física y aumentar el consumo de agua.
Protección Civil Municipal de Esquel informó que continúa vigente el alerta de nivel NARANJA por temperaturas extremas. Esta situación climática implica un escenario de riesgo moderado a alto para la salud, pudiendo afectar no solo a los grupos de riesgo (niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas), sino a la población en general.

 

 

Ante la persistencia de la ola de calor, las autoridades locales enfatizaron la necesidad de seguir estrictamente las pautas de prevención para evitar complicaciones de salud.

 

 

Guía de recomendaciones ante el calor

 

Desde la Municipalidad de Esquel y Protección Civil se difundieron los siguientes consejos clave:

 

 

  • Hidratación constante: Consumir más agua de lo habitual, incluso sin tener sed.

     

  • Alimentación liviana: Ingerir más frutas y verduras frescas.

     

  • Protección solar: No exponerse al sol en exceso, utilizar protector solar, gorra o sombrero y anteojos de sol.

     

  • Vestimenta adecuada: Optar por ropa holgada y de colores claros.

     

  • Actividad física: Reducir el ejercicio físico, especialmente en las horas de mayor radiación.

     

 

Contactos de emergencia

 

El informe del SMN destaca que las marcas térmicas previstas para la jornada pueden ser peligrosas si no se toman los recaudos necesarios. Ante cualquier síntoma de golpe de calor o malestar, se recuerda a la comunidad que la guardia de Protección Civil está disponible a través del teléfono 2945 595212.

 

 

Esta alerta coincide con el complejo panorama de incendios forestales en la zona, donde el calor extremo y la baja humedad dificultan las tareas de combate y aumentan el riesgo de propagación.

 

 

