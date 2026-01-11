"Hubo intención criminal": Iturrioz denunció la mano del hombre en los incendios

La crisis por los incendios forestales que azotan la zona cordillerana de Chubut ha tomado un cariz aún más grave tras las recientes declaraciones del Ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Iturrioz. El funcionario sostuvo de manera contundente que los siniestros no fueron producto del azar ni del clima, sino que detrás del fuego "hubo una intención criminal".

En diálogo con medios nacionales y provinciales, Iturrioz advirtió que la situación en el terreno “varió para mal” durante las últimas horas. Según explicó, el patrón de comportamiento del incendio, que solía aplacarse durante las noches dando un respiro a los combatientes, se quebró. "Eso no ocurrió anoche; no hubo cese de actividad nocturna, sino que tuvo gran intensidad y avanzó mucho", detalló con preocupación.

Un daño irreparable al patrimonio natural

El impacto ecológico de las llamas es, según el ministro, inconmensurable. Iturrioz hizo hincapié en que la provincia está perdiendo un tesoro biológico que tardará siglos en recuperarse: “Tenemos generaciones de chubutenses que no van a conocer el bosque como nosotros lo conocimos, porque acá hay bosque que lleva más de mil años de crecimiento”.

El avance del fuego ya ha cruzado límites críticos, afectando no solo la vegetación nativa sino también infraestructura civil. Hasta el momento se han reportado once viviendas destruidas por el fuego, y el frente de las llamas continúa avanzando con voracidad hacia sectores cercanos a El Maitén y otras localidades de la Comarca Andina.

Clima adverso y refuerzos en camino

A pesar de contar con una gran cantidad de recursos técnicos y humanos, Iturrioz admitió que la magnitud de la "cabeza del incendio" lo vuelve prácticamente incontrolable bajo las actuales condiciones. “Las condiciones climáticas siguen confabuladas para que el fuego se siga propagando. Hay que rezar para que llueva y que dejen de hacer estos calores que son extraordinarios y no habituales para la zona”, manifestó.

Para intentar frenar el desastre, hoy se espera la llegada de una delegación de 63 brigadistas provenientes de la provincia de Córdoba, quienes se sumarán a los cientos de combatientes que ya trabajan en las zonas de El Hoyo, Epuyén y Puerto Patriada.

Investigación en marcha

La hipótesis de la intencionalidad está siendo investigada bajo directivas estrictas del gobernador Ignacio Torres, quien ya ha ofrecido recompensas por datos certeros y ha prometido ir "hasta las últimas consecuencias" contra los responsables. La confirmación del uso de acelerantes en algunos focos refuerza la teoría de un acto deliberado destinado a causar el máximo daño posible en una temporada de sequía extrema.



T.B