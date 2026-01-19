De los incendios, a las fiestas regionales: el aporte de la Unidad Regional Esquel

El comisario de la Unidad Regional Esquel, Hugo Melipil, detalló las tareas llevadas a cabo durante los últimos días en materia de prevención, apoyo y control de las actividades en su jurisprudencia.



Terminó la Fiesta de Gualjaina tras cuatro días, y sin altercados: “Con mucha concurrencia público, nos ha demandado el envío de personal de refuerzo a esa localidad como para mantener las fiestas en términos de orden. no ha habido demoras por alguna cuestión delictiva con la intervención de la fiscalía en torno de la ciudad”.



Esquel y Trevelin, con altercados relativos al alcohol: “demoras contravencionales en la vía pública y en su mayoría por alguna ingesta alcohólica”.



La Comisaria de Lago Puelo actuó respecto a un caso de hurto: “un motovehículo de una importante cilindrada que había sido sustraído sin fuerza ni violencia de un patio de una vivienda particular. Esto aprovechando por ahí el descuido o el descanso de los moradores en hora de la noche, se apoderan de este bien y casualmente al día siguiente se llevaban a cabo una serie de diligencias de allanamiento por parte de la EPI de la comarca Andina, tanto en Lago Puelo como en la localidad vecina de El Bolsón, en Río Negro. Y en ese marco fue recuperada”.



Tecka reportó un conductor realizando maniobras peligrosas: “Sobre Ruta Nacional 40 transitaba un vehículo tipo pick-up que lo hacía concretando algunas maniobras de tipo zigzagueo, poniendo en riesgo por ahí a otros automóviles que circulaban a esa hora del día por esa Ruta Nacional. Tal es así que, interceptado este vehículo, se constata que el conductor lo hacía bajo los efectos del alcohol, dando a la prueba más de 2,20 de alcohol en sangre”.



El caso ya fue tratado por el juez de paz ante la demora practicada: “Y el secuestro que obligue a la Ley Nacional de Tránsito, y una vez concluidas estas diligencias administrativas, esta persona ha sido puesta en libertad”.



La tareas respecto al fuego continúan implicando monitoreo de la zona del Rio Percy, Laguna La Zeta, y refuerzos en lo que es el reavivamiento del fuego cercano a Villa Lago Rivadavia: “Seguimos muy pendientes y trabajando aún en el terreno, en todos los fenómenos de los incendios forestales de la zona de la Comarca Andina, y en este caso estamos más pendientes a lo que es el desarrollo del incendio en la zona del lago Rivadavia, más exactamente del Subsecretario de Protección Ciudadana de Provincia sobre el avance hacia un sector poblado”.



SL

