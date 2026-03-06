Perpetua confirmada por el brutal asesinato de un policía en Cushamen

La Justicia confirmó la condena a prisión perpetua para Néstor Gastón Nahuelquir por el asesinato del policía Adrián Nahuelquir, un hecho ocurrido en la madrugada del 24 de diciembre de 2023 en el paraje Blancura, en la zona de Cushamen.

La resolución fue adoptada por la Cámara en lo Penal de Esquel, que actuó como tribunal de segunda instancia y ratificó el fallo dictado previamente por un jurado popular. Los magistrados concluyeron que la sentencia se sustentó en una “lógica probatoria legítima” a partir de las pruebas presentadas durante el juicio.

Ataque sorpresivo durante una reunión

El homicidio ocurrió durante una reunión vecinal conocida como “señalada”. Según se acreditó durante el juicio, el condenado se acercó por detrás a la víctima mientras conversaba con otras personas y le asestó una puñalada mortal con un cuchillo de grandes dimensiones.

La Justicia determinó que el ataque fue sorpresivo y no dejó margen de defensa para el efectivo policial.

Los jueces consideraron probado que el agresor actuó con alevosía, es decir, a traición y aprovechando el estado de indefensión de la víctima para asegurar el resultado del ataque sin correr riesgos.

Rechazaron el planteo de la defensa

La defensa de Nahuelquir había intentado cuestionar la figura de alevosía, argumentando que la víctima era policía y se encontraba rodeada de otras personas que podrían haber intervenido para evitar el ataque.

Sin embargo, la Cámara rechazó ese planteo. Según el tribunal, el ataque fue tan repentino que nadie tuvo tiempo de reaccionar, incluso entre los testigos que presenciaron la escena.

El rol de la Fiscalía y el agravante por odio a la autoridad

Durante el proceso judicial también se acreditó otro agravante clave: el odio a la autoridad.

La Fiscalía logró demostrar que, tras cometer el ataque, el agresor profirió insultos dirigidos a la institución policial, lo que evidenció que el crimen estuvo motivado por la condición de policía de la víctima.

A partir de estas pruebas, el tribunal ratificó que el veredicto del jurado popular fue válido y que la pena de prisión perpetua es la única prevista para este tipo de delito agravado.

De esta manera, la condena contra Néstor Gastón Nahuelquir por el asesinato del efectivo Adrián Nahuelquir quedó confirmada en segunda instancia.

