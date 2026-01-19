Tecka refuerza sus servicios públicos ante la falta de soluciones energéticas de fondo

El intendente de Tecka, Jorge Seitune, analizó la actualidad de los servicios públicos en la localidad y manifestó su preocupación por la situación energética que afecta a la región. El jefe comunal explicó que, si bien todavía no existe una definición de fondo para resolver los problemas estructurales de suministro, el Gobierno de la Provincia implementó una medida paliativa que resultó fundamental para la zona. Según detalló Seitune, la instalación de un grupo generador en la propia localidad funciona ahora como un plan de contingencia que permite dar respuesta inmediata cuando surgen inconvenientes en la línea de la costa.

Esta unidad de reserva demostró su utilidad recientemente durante un corte matutino, permitiendo que el personal de la Cooperativa local restableciera el servicio de forma rápida sin depender exclusivamente de las reparaciones externas. El intendente reconoció que, aunque se trata de una solución precaria donde se hace lo que se puede con los recursos disponibles, la comunidad se siente más contenida ya que las interrupciones en el suministro eléctrico no se prolongan tanto como en meses anteriores.

En cuanto al suministro de agua potable, Seitune transmitió tranquilidad al informar que el municipio y la cooperativa realizaron perforaciones adicionales de manera preventiva. Hasta el momento no se han registrado faltantes ni inconvenientes graves en la red, aunque el mandatario insistió en la importancia de que los usuarios mantengan un uso racional del recurso. El objetivo de este pedido de conciencia ciudadana es evitar complicaciones futuras y garantizar que las reservas actuales alcancen para cubrir la demanda de toda la población durante el resto del verano.

E.B.W.