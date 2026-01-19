La TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección en el Mundial 2026

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que la Televisión Pública y Radio Nacional emitirán todos los partidos de la Selección Argentina en el Mundial de fútbol 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en México, Canadá y Estados Unidos. Según indicó, los derechos fueron adquiridos a través de un acuerdo comercial, por lo que no se utilizarán recursos del Estado.

La Copa del Mundo 2026 contará con 48 selecciones y se jugará en 16 ciudades de los tres países anfitriones. El partido inaugural será el 11 de junio en el Estadio Azteca, mientras que la final se disputará el 19 de julio en Nueva York.

Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Debutará el 16 de junio ante Argelia en Kansas City, continuará frente a Austria el 22 en Dallas y cerrará la fase de grupos el 27 ante Jordania, también en Dallas.

R.G.