Fauna Urbana de Esquel: "Hubo menos pirotecnia y no se registraron animales accidentados"

En el marco de las celebraciones por el inicio del 2026, el área de Fauna Urbana Municipal realizó un balance sobre la situación de los animales en la ciudad. La coordinadora del sector, Patricia Giacobone, llevó tranquilidad a la población al informar que los festejos transcurrieron sin alteraciones significativas para las mascotas locales.

Estado de los caniles y fiscalización

Giacobone detalló que el personal realizó un seguimiento constante de los animales que se encuentran bajo resguardo municipal. "El 31 de diciembre a las 23 hs fue la última visita que hicimos acá para ver que ellos estuvieran bien y volvimos el 1 de enero a las 8 hs de la mañana", explicó. Según el reporte, los perros del área se encontraban en perfectas condiciones y no se registraron reportes de animales muertos en la vía pública ni accidentados, un dato que fue calificado como muy positivo por la coordinación.

Pirotecnia y mascotas extraviadas

Uno de los puntos más relevantes del informe fue la percepción de una disminución en el uso de pirotecnia respecto a la navidad. No obstante, el estruendo residual provocó que algunos animales se desorientaran. Giacobone confirmó que recibieron avisos por unos 12 o 13 animales extraviados aproximadamente.

Sobre el protocolo de actuación en estos casos, la coordinadora señaló: "Normalmente no los ingresamos, los llevamos a tránsito o les pedimos de donde llegan que los retengan. Nosotros sí, después cuando nos llaman, ahí vamos y los levantamos y se los devolvemos a sus tutores". Asimismo, aclaró que, aunque actualmente no tienen animales alojados por esta contingencia, si fuera necesario, se les hace un lugar en las instalaciones municipales.

Intervenciones puntuales

Durante la mañana de hoy, el equipo debió intervenir en un caso particular tras el aviso de vecinos. "Recién fuimos a uno a actuar porque dieron el aviso que estaba abajo de una camioneta y que no lo podían sacar", relató Giacobone. El animal fue rescatado con éxito y se constató que pertenecía a un vecino de la zona, por lo que pudo ser restituido a su hogar de inmediato.

Desde el área recordaron la importancia de mantener a las mascotas identificadas y resguardadas en días de festejos para facilitar su pronta recuperación en caso de escape.



