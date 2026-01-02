Chubut incorpora 64 nuevos transformadores para reforzar el servicio en el interior

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, supervisó recientemente las distintas obras que lleva adelante la Provincia, en el marco de un acuerdo mediante el cual la Cooperativa Eléctrica de Rawson compensa una deuda que mantiene con la Provincia por un total superior a los 2.700 millones de pesos, a través de la ejecución de obras y la provisión de equipamiento estratégico para los servicios de agua, cloacas y energía eléctrica en todo el territorio chubutense.

En tal sentido, el mandatario estuvo presente durante la descarga de 64 transformadores eléctricos, que forman parte del plan de obras y equipamiento y que representan una inversión aproximada de 650 millones de pesos, destinada al fortalecimiento del sistema energético en la Comarca Andina y el interior chubutense, con el objetivo de mejorar la prestación del servicio eléctrico y reforzar redes existentes. Los mismos serán instalados en los próximos días, con la supervisión en terreno del propio Gobernador, quien destacó la importancia de dar respuesta así a un “reclamo de larga data por parte de los vecinos” de la región cordillerana.

La instalación de los transformadores se suma a dos obras estratégicas de energía que la gestión ya viene llevando adelante: la construcción de una línea aérea de media tensión de 13,2 kV en la localidad de Los Altares, cuya finalización está prevista también para el mes de enero; y la puesta en funcionamiento de la línea de media tensión de la Estación Transformadora Coihue: una respuesta certera ante el histórico padecimiento de vecinos de ambas regiones, quienes en adelante contarán con un sistema eléctrico estable y eficiente, acompañando el desarrollo productivo y social de la región.

Fortalecimiento energético

Al respecto, Torres remarcó que “desde 2018 que la Provincia no incorporaba una cantidad de transformadores de esta magnitud” y destacó que “se trata de equipamiento esencial para el mantenimiento del sistema eléctrico y la mejora de la calidad del servicio, lo cual va a permitir reducir fallas, cortes de suministro y fortalecer la capacidad de respuesta ante los picos de consumo”.

La iniciativa “es parte de una serie de obras fundamentales que iniciamos en Rawson, como la nueva subestación transformadora para el Hospital ‘Santa Teresita’, el recambio de luminarias por tecnología LED en la Doble Trocha Rawson–Playa Unión y la incorporación de equipamiento clave para los sistemas de agua y saneamiento”, y destacó también la “reciente inauguración de la obra de ampliación de la Estación Transformadora Cohiue”, que ahora será completada con la puesta en funcionamiento de la Línea de Media Tensión Coihue - Epuyén.

Además, con la descarga y posterior instalación de los transformadores, “vamos a seguir consolidando una política de inversión en infraestructura energética, fortaleciendo los servicios públicos y acompañando el desarrollo de todas las comunidades del interior”, concluyó Torres.

Cronograma

La Dirección General de Servicios Públicos será la encargada de programar y ejecutar las obras de instalación de los transformadores, las cuales comenzarán a partir de la primera semana de enero, de acuerdo a un cronograma que priorizará las zonas con mayores necesidades operativas y de servicio.

Energía para el desarrollo productivo en Los Altares

En paralelo, el Gobierno de la Provincia del Chubut, a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, avanza en una obra estratégica de infraestructura eléctrica en la localidad de Los Altares, que permitirá consolidar el crecimiento económico y productivo de la zona. Se trata de la construcción de una línea aérea de media tensión de 13,2 kV, cuya finalización está prevista también para el mes de enero.

La obra comprende aproximadamente cuatro kilómetros de tendido eléctrico, ejecutados íntegramente con recursos humanos y técnicos propios del Estado provincial, lo que representa una optimización de los recursos públicos y una clara decisión política de fortalecer la infraestructura básica como motor del desarrollo territorial.

Esta nueva línea permitirá abastecer de energía eléctrica a emprendimientos productivos rurales, en particular viñedos que hasta el momento no contaban con suministro eléctrico, generando un impacto directo en la mejora de la productividad, la incorporación de tecnología, el riego, la mecanización y el agregado de valor a la producción local.

Producción y competitividad

Desde el punto de vista económico, la obra constituye un paso fundamental para diversificar la matriz productiva, promover el arraigo rural, incentivar nuevas inversiones y mejorar la competitividad de los productores locales, sentando bases sólidas para el crecimiento sostenido de la actividad agrícola y vitivinícola.

Asimismo, la infraestructura ejecutada amplía la red eléctrica existente y deja preparada la zona para futuros incrementos de demanda, acompañando el desarrollo presente y proyectando el crecimiento a mediano y largo plazo.

Salto de calidad

El Gobernador también recorrerá, esta semana, la Estación Transformadora Coihue 132/33/13,2kV recientemente ampliada: una obra estratégica ubicada sobre la Ruta Provincial N° 70, que representa un salto de calidad en el servicio eléctrico de la región cordillerana.

La obra contempla la incorporación de un nuevo transformador trifásico 132/33 kV, que refuerza la capacidad de abastecimiento, como así también la modernización de equipos de maniobra, control, protección y comunicaciones en toda la estación, y la instalación de nuevos tableros de servicios auxiliares, control y telecontrol, lo que asegura mayor confiabilidad y seguridad operativa.

Un punto clave es que el nuevo campo habilitado permite duplicar la energía disponible en la zona, mejorando de manera directa la oferta eléctrica para familias, comercios y emprendimientos productivos.

De manera simultánea, la línea compacta de media tensión entre Coihue y Epuyén se encuentra en etapa final de obra, y una vez en servicio, brindará mayor confiabilidad al sistema, reduciendo las salidas de servicio y aumentando la disponibilidad de energía en Epuyén y alrededores.

Por otra parte, la integración plena con la Estación Transformadora Esquel, a través del nuevo sistema de comunicaciones y teleprotección, también se encuentra en ejecución y permitirá optimizar la operación conjunta de ambas estaciones, mientras que la renovación de las celdas de 33 kV se encuentra en la etapa de finalización y quedará operativa en las próximas semanas, completando la modernización integral de la estación.

Con estas acciones, el Gobierno Provincial reafirma una política de inversión sostenida en infraestructura energética, orientada a fortalecer los servicios públicos, acompañar el desarrollo productivo y mejorar la calidad de vida de las comunidades de la Comarca y del interior provincial.

Línea Compacta de Media Tensión

Respecto de la nueva línea de media tensión en 33 kV, que vincula la Estación Transformadora El Coihue con las cercanías de Epuyén, desde la Secretaría de Energía, Planificación e Infraestructura, que conduce Hernán Tórtola, descartaron que la misma corresponde a la segunda etapa de una obra integral cuya primera etapa ya fue inaugurada y se encuentra actualmente en funcionamiento, fortaleciendo de manera progresiva el sistema eléctrico de la región.

Esta segunda etapa presenta un avance del 98%, restando únicamente tareas menores de terminación para su culminación y posterior puesta en servicio.

La obra se desarrolla a lo largo de 15 kilómetros, trazados íntegramente sobre las márgenes de la Ruta Provincial N.º 70 y, en su tramo final, a la vera de la Ruta Nacional N.º 40. Esta localización estratégica constituye un logro significativo, ya que permite optimizar al 100% las tareas de mantenimiento, facilitando el acceso y mejorando sustancialmente la capacidad de prevención de fallas.

A su vez, la línea fue ejecutada con conductores protegidos y una disposición compacta, lo que permite reducir en más de un 50% las horas de mantenimiento asociadas a tareas de poda, incrementando la eficiencia operativa y disminuyendo los tiempos de intervención.

Estas características se traducen en una mayor confiabilidad y estabilidad del servicio eléctrico, aspectos clave para la calidad del suministro en la zona.

La nueva infraestructura reemplaza una línea convencional existente, que atraviesa áreas con densos bosques de coníferas y terrenos no fiscales sin accesos adecuados, lo que históricamente ha dificultado y ralentizado de manera significativa las tareas de mantenimiento. A ello se suma que dicha línea fue construida hace más de 25 años, por lo que gran parte de sus componentes han alcanzado el final de su vida útil.

En términos de capacidad, la nueva línea permitirá incrementar en un 50% la capacidad de transporte de energía, habilitando mejores condiciones para el crecimiento y desarrollo de la región que abastece.

Se prevé que la entrada en servicio de esta segunda etapa se concrete durante el mes de enero de 2026, completando una obra estratégica para el fortalecimiento del sistema eléctrico cordillerano.





