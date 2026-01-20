Cámaras de la region exigen renuncias ante la "grave negligencia" en Parques Nacionales

La Cámara de Comercio, Industria, Producción y Turismo del Oeste del Chubut (CAMOCH), junto a la Federación Empresaria del Chubut (FECH) y diversas cámaras de la región, manifestaron su enérgico rechazo a la gestión actual de incendios forestales. Las organizaciones denuncian una alarmante "desidia y negligencia" en la preparación para un verano que ya se preveía extremadamente seco, señalando la ausencia de restricciones efectivas y el incumplimiento de protocolos ante la caída de rayos.



Ante lo que califican como una "catástrofe ambiental y económica", el sector empresarial ha solicitado formalmente la renuncia del Intendente del Parque Nacional Los Alerces, Danilo Hernández Otaño, y del Presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Martín Álvarez. Según el comunicado, el costo de combatir estos incendios supera los 50.000 dólares diarios, sin contar las pérdidas irreparables para el turismo y la producción local.