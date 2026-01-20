27°
31°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 20 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad
20 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Cámaras de la region exigen renuncias ante la "grave negligencia" en Parques Nacionales

A través de un comunicado en conjunto, las cámaras de la región denunciaron falta de políticas eficaces de prevención en el Parque Nacional Los Alerces y solicitaron la dimisión de sus máximas autoridades.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Cámara de Comercio, Industria, Producción y Turismo del Oeste del Chubut (CAMOCH), junto a la Federación Empresaria del Chubut (FECH) y diversas cámaras de la región, manifestaron su enérgico rechazo a la gestión actual de incendios forestales. Las organizaciones denuncian una alarmante "desidia y negligencia" en la preparación para un verano que ya se preveía extremadamente seco, señalando la ausencia de restricciones efectivas y el incumplimiento de protocolos ante la caída de rayos.

 


Ante lo que califican como una "catástrofe ambiental y económica", el sector empresarial ha solicitado formalmente la renuncia del Intendente del Parque Nacional Los Alerces, Danilo Hernández Otaño, y del Presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Martín Álvarez. Según el comunicado, el costo de combatir estos incendios supera los 50.000 dólares diarios, sin contar las pérdidas irreparables para el turismo y la producción local.

 

 



 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Matar a la mascota para amenazar a la mujer
2
 Cruzada solidaria: piden ayuda para repatriar los restos de una joven trevelinense
3
 Vuelve la aurora austral al sur argentino
4
 Realidad vs. Ficción: El clima extremo de Rusia comparado con las escenas más impactantes del cine
5
 Condiciones adversas complican el control del incendio en Los Alerces
1
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
2
 Cruzada solidaria: piden ayuda para repatriar los restos de una joven trevelinense
3
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
4
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
5
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -