Evalúan convocar a sesión extraordinaria para el tratamiento de ordenanzas y la instalación de empresas en el Parque Industrial

La Municipalidad de Esquel continúa impulsando políticas activas para promover el desarrollo productivo y la generación de empleo en la ciudad, con el objetivo de avanzar en la radicación de nuevas empresas en el Parque Industrial de Esquel.

En este marco, el viernes la directora de Desarrollo Productivo, Paula Botto, junto a integrantes del órgano asesor del Parque Industrial, realizó una recorrida por el predio para observar y evaluar distintos terrenos donde podrían instalarse empresas interesadas en invertir y desarrollar sus actividades en la ciudad.

Cabe recordar que meses atrás el intendente Matías Taccetta elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza vinculado al fortalecimiento del Parque Industrial, estableciendo herramientas para facilitar la instalación de empresas y acompañar el crecimiento productivo local.

De esta manera, desde el Ejecutivo Municipal se evalúa la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias del Concejo Deliberante para el tratamiento de las ordenanzas que contemplan la cesión de tierras y beneficios impositivos destinados a las primeras siete empresas interesadas en radicarse en el Parque Industrial, con el objetivo de generar nuevos puestos de trabajo para los vecinos de Esquel.

Asimismo, para el tratamiento de la ordenanza sobre beneficios a la construcción, la actividad forestal industrial y a las actividades turísticas.

Al respecto, el intendente Matías Taccetta destacó la importancia de avanzar en este proceso y señaló: “El Parque Industrial es una herramienta clave para el desarrollo de Esquel. Cada empresa que se instala significa más oportunidades de trabajo para nuestros vecinos y un impulso concreto a la economía local”.

Además, el intendente remarcó que la gestión municipal tiene como prioridad el empleo y la producción: “Desde el municipio estamos trabajando para generar las condiciones necesarias que permitan atraer inversiones, acompañar a quienes quieren producir en nuestra ciudad y consolidar un perfil productivo que genere empleo genuino”.

Finalmente, Taccetta manifestó que el avance de estas iniciativas requiere del trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante: “Es fundamental contar con el acompañamiento de los concejales para que estas ordenanzas puedan tratarse y aprobarse, y así seguir dando pasos firmes hacia una ciudad con más trabajo y desarrollo”.