29°
26° 14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 03 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
03 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Evalúan convocar a sesión extraordinaria para el tratamiento de ordenanzas y la instalación de empresas en el Parque Industrial

La cesión de tierras y beneficios impositivos destinados a las primeras empresas interesadas en radicarse en el Parque Industrial, son algunas de las ordenanzas que se busca acelerar el tratamiento en el Concejo Deliberante local.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel continúa impulsando políticas activas para promover el desarrollo productivo y la generación de empleo en la ciudad, con el objetivo de avanzar en la radicación de nuevas empresas en el Parque Industrial de Esquel.

 

En este marco, el viernes la directora de Desarrollo Productivo, Paula Botto, junto a integrantes del órgano asesor del Parque Industrial, realizó una recorrida por el predio para observar y evaluar distintos terrenos donde podrían instalarse empresas interesadas en invertir y desarrollar sus actividades en la ciudad.

 

 

Cabe recordar que meses atrás el intendente Matías Taccetta elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza vinculado al fortalecimiento del Parque Industrial, estableciendo herramientas para facilitar la instalación de empresas y acompañar el crecimiento productivo local.

 

 

De esta manera, desde el Ejecutivo Municipal se evalúa la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias del Concejo Deliberante para el tratamiento de las ordenanzas que contemplan la cesión de tierras y beneficios impositivos destinados a las primeras siete empresas interesadas en radicarse en el Parque Industrial, con el objetivo de generar nuevos puestos de trabajo para los vecinos de Esquel.

 

 

Asimismo, para el tratamiento de la ordenanza sobre beneficios a la construcción, la actividad forestal industrial y a las actividades turísticas.

 

 

Al respecto, el intendente Matías Taccetta destacó la importancia de avanzar en este proceso y señaló: “El Parque Industrial es una herramienta clave para el desarrollo de Esquel. Cada empresa que se instala significa más oportunidades de trabajo para nuestros vecinos y un impulso concreto a la economía local”.

 

 

Además, el intendente remarcó que la gestión municipal tiene como prioridad el empleo y la producción: “Desde el municipio estamos trabajando para generar las condiciones necesarias que permitan atraer inversiones, acompañar a quienes quieren producir en nuestra ciudad y consolidar un perfil productivo que genere empleo genuino”.

 

 

Finalmente, Taccetta manifestó que el avance de estas iniciativas requiere del trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante: “Es fundamental contar con el acompañamiento de los concejales para que estas ordenanzas puedan tratarse y aprobarse, y así seguir dando pasos firmes hacia una ciudad con más trabajo y desarrollo”.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio nocturno en el pinar del Cañadón de Bórquez
2
 Refuerzan la seguridad tras la aparición de granadas y carteles amenazantes en Epuyén
3
 Estados Unidos bombardeó Caracas y dice haber capturado a Nicolás Maduro
4
 Nuevo aumento en los impuestos a los combustibles: Cómo impactará en la nafta y el gasoil durante enero
5
 Subsidios 2026: El Gobierno habilitó la nueva web para mantener el beneficio en luz y gas
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 Matías Taccetta: "Entre todas las familias formamos una gran ciudad"
3
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
4
 Feliz Año Nuevo!
5
 Sendero al Lago Krugger, un desafío extremo en el Parque Nacional Los Alerces
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -