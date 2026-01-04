33°
31° 16°
Esquel, Argentina
Domingo 04 de Enero de 2026
04 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Los Reyes Magos llegan a Cholila para celebrar una noche llena de juegos y alegría

Este martes 6 de enero, desde las 21:00 hs, los Reyes Magos estarán en la plaza central Vicente Calderón para compartir una jornada recreativa junto a niñas, niños y familias.
Cholila se prepara para vivir una noche especial con la llegada de los Reyes Magos.

 

El próximo martes 6 de enero a las 21:00 hs, Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán la plaza central Vicente Calderón, donde se desarrollará una propuesta pensada para disfrutar en familia.

 


Durante la jornada, se llevarán adelante juegos recreativos y actividades destinadas a los más chicos, en un clima de alegría y encuentro comunitario. La invitación está abierta a vecinos y vecinas para compartir una tarde-noche diferente, celebrando una de las tradiciones más esperadas por niñas y niños.

 


Desde la organización invitan a la comunidad a acercarse y ser parte de este evento, que promete diversión, sonrisas y momentos inolvidables en el corazón de Cholila.

 

 

 

