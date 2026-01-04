Los Reyes Magos llegan a Cholila para celebrar una noche llena de juegos y alegría

Cholila se prepara para vivir una noche especial con la llegada de los Reyes Magos.

El próximo martes 6 de enero a las 21:00 hs, Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán la plaza central Vicente Calderón, donde se desarrollará una propuesta pensada para disfrutar en familia.



Durante la jornada, se llevarán adelante juegos recreativos y actividades destinadas a los más chicos, en un clima de alegría y encuentro comunitario. La invitación está abierta a vecinos y vecinas para compartir una tarde-noche diferente, celebrando una de las tradiciones más esperadas por niñas y niños.



Desde la organización invitan a la comunidad a acercarse y ser parte de este evento, que promete diversión, sonrisas y momentos inolvidables en el corazón de Cholila.

R.G.