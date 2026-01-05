Se labraron 30 actas por alcoholemia y dos allanamientos positivos por pirotecnia durante las fiestas

La Jueza de Faltas de Esquel, Adriana Conesa, brindó un balance detallado sobre las infracciones registradas durante las últimas celebraciones de fin de año. La magistrada destacó que, en materia de pirotecnia, el juzgado intervino en dos actas de infracción surgidas tras allanamientos ordenados por la justicia penal. Estos operativos, realizados en los barrios Ceferino y 74 Viviendas, arrojaron resultados positivos con la incautación de mercadería y la aplicación de la nueva normativa vigente en la ciudad.

Conesa fue contundente al explicar que la prohibición en Esquel es total, abarcando no solo la venta, sino también el uso, la tenencia y el transporte de estos elementos. El rigor de la sanción responde a las graves consecuencias que el estruendo genera en personas con autismo y en los animales, registrándose incluso muertes de mascotas durante la noche de Navidad. Asimismo, la jueza vinculó la peligrosidad de esta actividad con la actual emergencia hídrica y el consecuente riesgo de incendios. Debido a esto, se ha determinado aplicar el máximo de las multas previstas, las cuales alcanzan los mil módulos, cifra que representa aproximadamente dos millones y medio de pesos.

En cuanto a los controles de seguridad vial, las estadísticas revelaron un aumento en comparación con el periodo anterior. Mientras que en el cierre del año 2024 se habían registrado 24 casos de alcoholemia, este año la cifra ascendió a 30 actas positivas. Las mismas fueron labradas mediante el trabajo conjunto de personal de tránsito y la APSV. La jueza aclaró que el valor de estas multas oscila entre los 200 y los 820 módulos, dependiendo estrictamente de la graduación alcohólica constatada y de la existencia de antecedentes por parte de los conductores.

Finalmente, la magistrada subrayó que las sanciones por alcoholemia bajo la Ordenanza 278/24 no admiten descuentos ni atenuantes, incluso si se trata de una primera infracción. Actualmente, el juzgado se encuentra procesando los casos para determinar si corresponden aplicaciones de reincidencia o si se han producido quebrantamientos de inhabilitaciones previas. Conesa recordó que el control sobre la pirotecnia se mantendrá firme durante todo el año, con especial atención a futuros eventos deportivos o festividades populares para garantizar la convivencia y la seguridad ambiental.

E.B.W.