21°
24°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 08 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 patagonia
08 de Enero de 2026
patagonia |
Por Redacción Red43

Cazaron y faenaron a un guanaco, pero les salió caro y deberán pagar 6 millones de pesos

Tres cazadores furtivos fueron sorprendidos a orillas del Lago Nahuel Huapi. Deberán donar esa suma a una fundación según lo dispuso la justicia. Así, evitarán ir a juicio. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Para evitar el juicio, tres hombres imputados por matar y faenar un guanaco a orillas del lago Nahuel Huapi deberán pagar un total de 6 millones de pesos y hacer un curso de concientización sobre caza ilegal de fauna silvestre. Los guardaparques los encontraron en un sector del Parque Nacional con carne fresca de guanaco, cueros y cuchillos dentro de su camioneta, que fue secuestrada y sólo será devuelta una vez que hagan el pago de la multa.

 

La Justicia Federal de Neuquén concedió la suspensión del juicio a prueba a los tres hombres, que habían sido imputados por el delito de caza furtiva de fauna silvestre por dispararle y faenar un ejemplar de guanaco dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Como se trata de una especie protegida por la Ley N°22.351 de Parques Nacionales y la Resolución HD N°65/1981, la sanción incluyó una donación millonaria a una ONG destinada a la preservación de la fauna silvestre.

 

Desde la Fiscalía detallaron que los acusados se comprometieron a donar, cada uno, la suma de dos millones de pesos -que se pagará en tres cuotas consecutivas- a la Fundación Civil Ñacurutú - Red de rescate y atención de fauna silvestre de la zona de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura y áreas aledañas-, que coopera con el Refugio Aluminé, en la provincia de Neuquén.

 

Además de esta donación de seis millones de pesos en total, los tres hombres deberán completar un curso de concientización sobre caza ilegal de fauna silvestre. En concreto, realizará el Curso de Zoología dictado por el Instituto Edutin Academy, que tiene una duración de seis meses y exige certificación final.

 

Entre las condiciones de la suspensión del juicio a prueba, también conocido como probation, los tres hombres accedieron a una inhabilitación especial voluntaria por el término de un año para la adquisición y uso de cualquier tipo de armas de fuego, como así también la entrega -en caso de poseerlos- de los correspondientes permisos de caza.

 

La Justicia confirmó que, una vez que se efectivice el pago de la primera cuota se devolverá a uno de los imputados, la camioneta Chevrolet S10 negra, que fue secuestrada el día de los hechos.

 

El acuerdo de suspensión de juicio a prueba tendrá una vigencia de un año. Durante dicho plazo, los imputados deberán cumplir estrictamente con las reglas de conducta establecidas. Una vez transcurrido ese período, y tras la verificación del cumplimiento de todas las condiciones, el juez resolverá si dicta el sobreseimiento y la extinción de la acción penal.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio y grandes explosiones en Artesanías Don Manolo
2
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
3
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
4
 Emergencia en Los Alerces: El fuego saltó las líneas de control y combaten nuevos focos en la zona norte
5
 El fuego avanza en Lago Verde y mantiene en alerta a los pobladores
1
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
2
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
3
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
4
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
5
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -