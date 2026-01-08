Cazaron y faenaron a un guanaco, pero les salió caro y deberán pagar 6 millones de pesos

Para evitar el juicio, tres hombres imputados por matar y faenar un guanaco a orillas del lago Nahuel Huapi deberán pagar un total de 6 millones de pesos y hacer un curso de concientización sobre caza ilegal de fauna silvestre. Los guardaparques los encontraron en un sector del Parque Nacional con carne fresca de guanaco, cueros y cuchillos dentro de su camioneta, que fue secuestrada y sólo será devuelta una vez que hagan el pago de la multa.

La Justicia Federal de Neuquén concedió la suspensión del juicio a prueba a los tres hombres, que habían sido imputados por el delito de caza furtiva de fauna silvestre por dispararle y faenar un ejemplar de guanaco dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Como se trata de una especie protegida por la Ley N°22.351 de Parques Nacionales y la Resolución HD N°65/1981, la sanción incluyó una donación millonaria a una ONG destinada a la preservación de la fauna silvestre.

Desde la Fiscalía detallaron que los acusados se comprometieron a donar, cada uno, la suma de dos millones de pesos -que se pagará en tres cuotas consecutivas- a la Fundación Civil Ñacurutú - Red de rescate y atención de fauna silvestre de la zona de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura y áreas aledañas-, que coopera con el Refugio Aluminé, en la provincia de Neuquén.

Además de esta donación de seis millones de pesos en total, los tres hombres deberán completar un curso de concientización sobre caza ilegal de fauna silvestre. En concreto, realizará el Curso de Zoología dictado por el Instituto Edutin Academy, que tiene una duración de seis meses y exige certificación final.

Entre las condiciones de la suspensión del juicio a prueba, también conocido como probation, los tres hombres accedieron a una inhabilitación especial voluntaria por el término de un año para la adquisición y uso de cualquier tipo de armas de fuego, como así también la entrega -en caso de poseerlos- de los correspondientes permisos de caza.

La Justicia confirmó que, una vez que se efectivice el pago de la primera cuota se devolverá a uno de los imputados, la camioneta Chevrolet S10 negra, que fue secuestrada el día de los hechos.

El acuerdo de suspensión de juicio a prueba tendrá una vigencia de un año. Durante dicho plazo, los imputados deberán cumplir estrictamente con las reglas de conducta establecidas. Una vez transcurrido ese período, y tras la verificación del cumplimiento de todas las condiciones, el juez resolverá si dicta el sobreseimiento y la extinción de la acción penal.