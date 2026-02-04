¡Fin de semana imperdible en Palena! MTB, música y paisajes increíbles

La agenda deportiva de las localidades vecinas de Chile se consolida como un gran atractivo para los atletas de la zona cordillerana. La frontera entre Argentina y Chile vuelve a desdibujarse gracias al deporte y la cultura. En el marco de los festejos por el 97° aniversario de Palena, la Ilustre Municipalidad local ha organizado para este sábado 7 de febrero una propuesta que trasciende lo estrictamente competitivo: la prueba de Mountain Bike “Al Son del Acordeón”.

La cercanía geográfica y la pasión compartida por la montaña están generando un fenómeno que crece temporada tras temporada: la participación masiva de ciclistas argentinos en eventos deportivos organizados en territorio chileno. Las localidades vecinas han multiplicado su oferta de competencias, diseñadas no solo para el público local, sino con una mirada integradora que atrae a cada vez más atletas de Chubut y Río Negro.

Un desafío con identidad local: "MTB al son del acordeón"

El próximo ejemplo de esta integración tendrá lugar este sábado 7 de febrero en el sector El Tigre Alto – Puente Don Daniel. Bajo el nombre "MTB al son del acordeón", la organización invita a los corredores a una jornada donde la montaña, el río y la música típica se unen en un escenario natural único.

La competencia fue diseñada para ser inclusiva, ofreciendo tres distancias que permiten la participación de desde principiantes hasta profesionales:

3K Ruta Familiar: Pensada para los más chicos y quienes recién se inician.

17K Ruta Intermedia: Un recorrido exigente que ya cuenta con premios en dinero y reconocimientos.

32K Ruta Competitiva: El plato fuerte del día, destinado a ciclistas con experiencia que buscan un verdadero desafío en el terreno.

Logística y seguridad

Para los ciclistas de la zona que decidan cruzar la frontera para competir, la organización ha dispuesto una logística completa que incluye puntos de hidratación, medalla finisher para todos los que completen el recorrido y el acompañamiento de Carabineros y Bomberos para garantizar la seguridad en el trazado.

El cronograma del sábado comenzará a las 10:00 hs con el retiro de kits (que incluye número y polera para los primeros 50 inscriptos), mientras que la largada oficial será a las 11:00 hs.

El deporte como puente

Esta tendencia refleja cómo el deporte de montaña está rompiendo las fronteras administrativas. Las competencias de MTB en el sur de Chile se han vuelto citas obligadas en el calendario de los argentinos, quienes encuentran en estos eventos una oportunidad para medir su nivel, estrechar lazos con sus pares chilenos y disfrutar de una geografía que, aunque dividida por un límite internacional, comparte la misma esencia salvaje.

Información para interesados

Aquellos atletas de la zona que deseen participar pueden inscribirse o solicitar más información a través de WhatsApp al +56 9 7574 8059.



