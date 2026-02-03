En la previa del Chubut Turístico, este miércoles arranca el Torneo de Segunda Categoría

Pesado por donde se lo mire. Con invitaciones a jugadores de primera (sin restar cupos para el ascenso) y con la mente puesta en el Torneo Abierto Internacional de Ajedrez “Chubut Turístico”, dará inicio en la jornada este miércoles el Torneo de Segunda División del Ajedrez de Esquel.

Tomarán parte de este torneo un total de 13 jugadores, de inmenso nivel, señalando que hubo dos invitaciones tanto para Cristina Miloro como para Ezequiel Collazo quienes son jugadores de primera y necesitan entrenamiento de cara al Torneo Internacional que, recordemos, se jugará desde el 26 de febrero al 1 de marzo en el Centro Cultural Esquel Melipal.

En relación al torneo de segunda, también organizado por el Círculo de Ajedrez de Esquel, el mejor clasificado para el torneo de segunda es Ulises Carcedo (quien tiene 1896 puntos ELO), en tanto diez jugadores de un total de 13 quienes jugarán dicho torneo tienen puntaje ELO, remarcado que el certamen de segunda será de un nivel por demás superlativo.

Además, tomarán parte cuatro jóvenes locales como ser Eliseo Torres, Nazareno Flores, Lázaro Amoretti y la nueva esperanza Joaquín Baliente, quien viene de ganar el torneo de Cuarta y Tercera categoría de manera simultánea.

Jugarán también el experimentado “Gallego” González, el ascendido de Trevelin Martin Falbi y el siempre vigente Mariano Geofroy.

Además participarán Augusto Rossi, Emanuel Panetta y Magin Nardelli, completando de esta manera el cuadro de jugadores de un torneo de segunda que será, sin dudas, el más fuerte de la historia del ajedrez cordillerano.

60 INSCRIPTOS PARA EL CHUBUT TURISTICO

Hasta el momento hay unos 60 ajedrecistas inscriptos la quinta edición del Torneo Chubut Turístico. El mejor clasificado hasta el momento para este torneo es el Maestro Internacional Pablo Ismael Acosta. El salteño tiene hasta el momento un puntaje de 2478 puntos.

Además, estarán presentes los Grandes Maestros Salvador Alonso y Martin Lorenzini, al igual que los Maestros FIDE Juan Cruz Arias y Andrés Aguilar.

Por el lado de las mujeres están anotadas Tatiana Milagros Brizzi (Maestra Internacional Femenina - 2100 puntos ELO) y la fueguina Jazmín Donda (Maestra FIDE Femenina – 1933).