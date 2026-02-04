Solo quedan vacantes en la categoría 2014/15 para la Futa Cup

Quedan apenas dos semanas para vivir un torneo de fútbol infantil que ya está en el corazón de todos. Es que todos quieren ser parte de esta fiesta cuya segunda edición se jugará entre el martes 17 de febrero (día de acreditaciones e inauguración) hasta el viernes 20 de febrero.

Dicho torneo se jugará en tres categorías, todas ellas de fútbol 7. Dos serán en las categorías Infantiles donde ya se completaron los cupos en la 2012/13, en tanto quedan vacantes para la 2014/15 y hay una tercera categoría de mini futbol donde jugarán chicos (y chicas) nacidos en los años 2018/19 y 20.

Hasta el momento confirmaron su presencia los elencos cordilleranos del Deportivo Cañadón (con un equipo en la 2012/13), Esquel FC donde presentará dos elencos en la categoría más grandes, además de San Patricio y Fontana de Trevelin.

Se supo que habrá más equipos chilenos que el año pasado, donde solo habían participado los equipos de Juventud Unida de Futaleufú y de Palena.

Estará en juego en cada una de las categorías las Copas de Oro Rio Futaleufú, Copa de Plata Rio Espolón y Copa de Bronce Rio Azul.

Recordemos que el costo de inscripción es de 76 mil pesos argentinos (50 mil pesos chilenos) donde está incluido el costo de arbitraje, alojamiento en un establecimiento educativo, las comidas de almuerzo y cena, las medallas de participación, el trofeo (según corresponda) y el asado colectivo final para todos los participantes.

Dicho torneo está organizado por la Municipalidad de Futaleufú, a través de la Unidad de Deportes y los equipos interesados en tener más información (además de inscribirse) lo podrán hacer al WhatsApp +56 9 8988 2858.