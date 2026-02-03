Incendio en el PNLA: El mapa satelital muestra una leve mejoría tras las precipitaciones

El monitoreo satelital del incendio forestal que afecta a la región muestra, por primera vez en días, señales de alivio. Según los datos procesados por el servicio NASA FIRMS (a partir de los sensores MODIS/VIIRS), el mapa de calor revela una dinámica diferenciada entre los distintos frentes del incendio.

Análisis del mapa de calor

La cartografía actual permite distinguir tres estados clave en el avance del fuego:

Puntos rojos (Actividad Crítica): Se concentran mayoritariamente en el sector norte, en la zona más cercana a Cholila , donde el incendio mantiene una mayor intensidad y avance.

Zonas naranjas (Calor persistente): Rodean los focos principales, indicando áreas donde el fuego sigue presente pero con menor virulencia.

Zonas azules (Áreas enfriadas): Se observan con mayor claridad en el valle ubicado entre el Cordón Rivadavia y el Cordón Esquel. En esta dirección hacia la ciudad de Esquel, la actividad parece haber mermado considerablemente, mostrando un retroceso del peligro inminente para ese sector.

El factor climático: un respiro para los brigadistas

Esta leve mejoría coincide con las precipitaciones registradas durante la mañana de hoy. Si bien el volumen de agua no fue de gran magnitud, resultó suficiente para humedecer el combustible fino y permitir un descenso de la temperatura. Tras jornadas de vientos intensos y comportamiento extremo, la nubosidad y el alivio térmico representan una ventana de oportunidad crucial para quienes combaten las llamas en primera línea.

Sigue el combate contra el fuego:

El despliegue actual cuenta con un esfuerzo coordinado entre Nación y Provincia:

Efectivos en combate: Un total de 284 brigadistas trabajan activamente, de los cuales 221 están concentrados en las zonas Norte y Centro del Parque.

Instituciones: Articulan tareas la Administración de Parques Nacionales, la Agencia Federal de Emergencias y el Gobierno del Chubut.

Reserva: Más de 300 brigadistas y guardaparques permanecen en apresto, listos para intervenir.

El uso de la tecnología satelital de la NASA permite a los comandos de incidentes tener una visión objetiva de la magnitud del fuego casi en tiempo real, facilitando la toma de dimensión en un escenario que, aunque sigue siendo complejo, hoy ofrece una perspectiva más favorable.