Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut

En el marco de la emergencia ígnea que atraviesa la provincia, el Gobierno de Canadá anunció una contribución económica de aproximadamente 50 mil dólares canadienses para fortalecer el combate contra los incendios forestales en la región cordillerana.

La asistencia se canalizará a través del Fondo Canadiense de Asistencia de Emergencia en caso de Desastres y estará destinada a la organización Artículo41.org, con el objetivo de apoyar directamente el trabajo de los brigadistas comunitarios que operan en el terreno.

Equipamiento y recursos críticos

Según informaron los brigadistas comunitarios, los fondos serán utilizados para la adquisición de insumos esenciales que permitan mitigar el incendio iniciado el pasado 5 de enero en Puerto Patriada. Entre las prioridades de compra se destacan:

Motobombas y mangas forestales para reemplazar las quemadas durante el operativo.

Equipo de protección personal para los trabajadores de primera línea.

Construcción de reservorios de agua en zonas estratégicas para mejorar la respuesta ante el fuego.

Un compromiso global

El embajador de Canadá en Argentina, Stewart Wheeler, destacó la importancia de esta cooperación: “Ante la emergencia, Canadá siempre se suma a la solidaridad. Esta ayuda contribuirá a aumentar la eficacia y la rapidez de la asistencia destinada a los lugares afectados”.

Esta iniciativa no es aislada, sino que se enmarca en el liderazgo que Canadá ejerce en la coordinación internacional frente a incendios forestales extremos, una de las prioridades establecidas durante su Presidencia del G7 en 2025.







M.G