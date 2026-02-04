Trevelin: El reggae de "Chala Rasta" llega este viernes a La Escuela con entrada libre

En un contexto complejo para el sector turístico y gastronómico, La Escuela Restobar se consolida como un espacio de resistencia cultural y encuentro en el "Pueblo del Molino". Su responsable realizó un balance de lo que va de la temporada y anunció un evento de escala nacional para este fin de semana.

Balance de temporada: entre la incertidumbre y la estabilidad

Respecto al movimiento turístico, desde el restobar señalaron que enero superó las expectativas iniciales. "En lo personal, pensé que iba a ser un poquito más baja, pero nos mantuvimos en los números del año pasado", explicaron.

Si bien en febrero se nota una merma natural y una mayor dispersión del público debido a la ampliación de la oferta gastronómica en Trevelin, el balance sigue siendo positivo. "Hay turismo, pero la oferta de Trevelin se amplió con lugares nuevos muy lindos y la gente se reparte. Sin embargo, trabajamos muy bien", destacaron.

Un festival de reggae a pulmón

Para contrarrestar la baja de febrero, este viernes a las 22:30 horas, La Escuela presentará a Chala Rasta, la reconocida banda con más de 30 años de trayectoria, en lo que será su único show en la localidad como parte de su gira patagónica.

El evento tendrá un condimento especial: el estreno del patio trasero del local, un espacio que ha sido acondicionado especialmente para esta ocasión. "Nos entusiasmamos y armamos un escenario con luces, un patio de comidas independiente y un beer truck de la mano de cerveza 2.59", detallaron desde la organización.

Cooperación y esfuerzo colectivo

Traer una banda de esta magnitud de forma gratuita para el público no fue una tarea sencilla, sino el resultado de un intenso trabajo a pulmón que involucró la colaboración estratégica de diversos actores locales. En este esfuerzo colectivo, Marcando Ruta se encargó de gestionar el hospedaje para los músicos, mientras que la firma Track Music aportó el equipamiento profesional de luces y la Cervecería 2.59 brindó el soporte logístico necesario para el patio cervecero.

Al respecto, la referente del lugar agradeció profundamente este acompañamiento y reveló que fue el propio Christian, líder de la banda, quien se contactó tras ver la propuesta en redes sociales. Según explicó, se trata de un proyecto particular que sería imposible de concretar de forma individual, destacando que la fuerza de todos los colaboradores es, en definitiva, lo que permite ofrecer a la comunidad artistas de este nivel.





La cita es este viernes a las 22:30 horas en Brown 735 (a una cuadra de la plaza central). La entrada es libre y gratuita.

Cabe destacar que el restobar funcionará de manera habitual con su carta en el deck y el interior, mientras que el patio trasero ofrecerá una propuesta gastronómica alternativa diseñada para disfrutar del festival al aire libre.



