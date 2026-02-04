Enero récord: Península Valdés y Punta Tombo lideraron las visitas en la provincia

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, dio a conocer los datos oficiales del primer mes del año, confirmando que las Áreas Naturales Protegidas (ANP) se consolidan como el motor del turismo provincial. Durante enero de 2026, más de 80.000 personas recorrieron los santuarios naturales del territorio, combinando un fuerte movimiento de residentes locales con una creciente llegada de visitantes internacionales.

Perfil del visitante y el factor cruceros

De la cifra total de ingresos, se destaca que 38.000 fueron residentes chubutenses, lo que demuestra la apropiación local de los recursos naturales. El resto del flujo se dividió entre 32.000 turistas nacionales y 10.000 extranjeros.

Un factor determinante para este éxito fue el arribo de 8 cruceros internacionales a las costas de Puerto Madryn. Este fenómeno inyectó un volumen significativo de turistas a los circuitos de la región, impactando de forma directa en la economía local y regional.





Los destinos más elegidos

El informe detalla el desempeño de cada área, posicionando a los grandes atractivos de la costa y la estepa:

Península Valdés: Fue el área más visitada con más de 48.000 ingresos.

Punta Tombo: La colonia de pingüinos recibió a más de 16.000 personas.

Punta Loma: Superó los 8.500 ingresos.

Piedra Parada: El santuario del trekking y la escalada registró cerca de 4.000 visitas.

Cabo Dos Bahías y Bosque Petrificado: Recibieron 2.300 y 750 visitantes respectivamente.



Crecimiento en experiencias de aventura

Un dato que sorprendió a las autoridades fue el crecimiento del buceo con lobos marinos. Durante enero, casi 1.400 personas realizaron esta experiencia, lo que representa un incremento del 13% en comparación con el mismo periodo del año pasado (2025).

Desde la cartera turística subrayaron que estas cifras no solo representan éxito económico, sino que validan la estrategia de turismo sostenible. "Las Áreas Naturales Protegidas son espacios estratégicos para la conservación y la educación ambiental", señalaron desde el Ministerio, reafirmando el compromiso con el monitoreo y la puesta en valor de estos ecosistemas únicos.



