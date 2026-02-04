La UNPSJB Sede Esquel abre su ciclo 2026: todo lo que hay que saber para inscribirse

La delegada zonal, María de las Nieves González, brindó detalles sobre los plazos de inscripción para las cinco facultades, los requisitos de ingreso y los beneficios estudiantiles disponibles. "Estamos con la expectativa de arrancar un buen año académico", afirmó.

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) Sede Esquel inició formalmente su actividad administrativa y académica de cara al ciclo 2026. En un encuentro con la prensa, la delegada zonal María de las Nieves González brindó un pormenorizado cronograma de fechas y requisitos para los futuros ingresantes, destacando que la universidad mantiene sus puertas abiertas para orientar a la comunidad.

Cronograma de inscripciones por Facultad

La oferta académica en Esquel se distribuye en cinco facultades, cada una con plazos y modalidades específicas:

Ciencias Jurídicas: (Abogacía y Tecnicatura en Procuración). Inscripciones abiertas hasta el 13 de marzo. Atención de 7 a 13 y de 14:30 a 20:30 hs.

Humanidades y Ciencias Sociales: (Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación). Inscripciones hasta el 6 de marzo.

Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud: (Licenciatura en Ciencias Biológicas y Guardaparque). Inscripciones abiertas; atención de 8 a 16 hs.

Ciencias Económicas: (Contador Público, Lic. en Administración de Empresas Turísticas y Tecnicaturas). Atención de 10 a 16 hs.

Ingeniería: (Ingeniería Forestal y Analista Programador Universitario). Inscripciones hasta el 13 de marzo. Atención de 8 a 13 hs.

González aclaró que el proceso consta de dos etapas: "Primero se realiza la preinscripción online y el segundo paso es presentar la documentación en físico en cada facultad, no en la delegación, sino en el edificio de aulas".

Becas y Bienestar Estudiantil

Uno de los puntos centrales de la convocatoria fue el anuncio de las becas universitarias, cuya inscripción permanece abierta hasta el 20 de marzo a través de la web oficial de la institución.

La delegada detalló que existen cuatro modalidades de apoyo: alojamiento (albergue), ayuda económica, fotocopias y, próximamente, la beca de comedor. "Cualquier duda pueden comunicarse con Bienestar Estudiantil al 2945-330357", añadió.

Ingreso con materias adeudadas y fechas de inicio

Ante la consulta sobre estudiantes que aún no terminaron el secundario, González llevó tranquilidad: "Se pueden adeudar hasta dos materias, con la obligación de aprobarlas antes de finalizar el primer cuatrimestre". Para la inscripción, deberán presentar un certificado de título en trámite.

En cuanto al inicio de las clases, las fechas varían según la unidad académica:

Jurídicas y Económicas: Inician el 2 y 3 de marzo respectivamente, tras sus seminarios de ingreso.

Humanidades e Ingeniería: El comienzo de clases está previsto para el 23 de marzo en Humanidades y el 16 de marzo en Ingeniería.

Un año marcado por el contexto regional

Finalmente, la delegada se refirió al impacto de la contingencia climática en la zona: "Estamos a la espera, porque con todas estas cuestiones de los incendios y demás, entendemos que no todos van a poder arrancar de inicio", reflexionó, aunque subrayó el entusiasmo por recibir a los nuevos estudiantes y la posibilidad de gestionar nuevas carreras para el próximo año.

Para consultas presenciales, la delegación zonal atiende en Sarmiento 849, de 8 a 14 horas.



