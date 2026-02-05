Tras años de espera el municipio cumple con el plan de obras de gas en toda la ciudad

En un emotivo balance sobre las obras de infraestructura que se llevan adelante en la ciudad, el intendente Matías Taccetta se refirió a la llegada del gas natural a sectores que esperaron décadas por el servicio. El mandatario vinculó el éxito de estas tareas a la gestión estratégica realizada ante el Gobierno Provincial para poner en marcha la planta compresora de Gobernador Costa, pieza fundamental para ampliar la capacidad de la red.

Promesas cumplidas y gestión estratégica

Taccetta recordó el caso de Betty, una vecina a la que conoció hace tres años durante una caminata y cuya principal necesidad era el acceso al gas. "Dijimos que íbamos a cumplir, pero para cumplir hay que gestionar", afirmó. El intendente subrayó que ninguna de las conexiones actuales sería viable sin la obra de la planta compresora, financiada en un 100% por el Gobierno del Chubut.

Actualmente, el municipio trabaja en un esquema de múltiples frentes:

Conexiones domiciliarias: 20 viviendas ya están en carpeta para recibir el servicio.

Barrio Los Cóndores: Una obra esperada por más de 15 años que se encuentra en su etapa final con inversión mixta entre vecinos y municipio.

Extensiones de red: Se avanza con tendidos en Baden 1, Ceferino y la zona de El Pinar en Cañadón de Bórquez.

"Esto es dignidad para las familias de Esquel. Después de tantos años de espera, ver que las cosas suceden me pone muy contento. Nada es por casualidad, es trabajo y dedicación", destacó Taccetta.

El desafío de Valle Chico y el conflicto por una firma

Uno de los puntos centrales de la gestión actual es el tendido de gas para Valle Chico, una obra de gran presupuesto que beneficiará a 123 familias en su primera etapa. El intendente explicó que la empresa ya se encuentra trabajando, pero el avance final depende de un trámite administrativo ante Camuzzi.

"El caño se conecta en el Centro de Encuentro, pasa por Baden 3 y llega a Valle Chico. Necesitamos la autorización de todos los propietarios por donde pasa la cañería. Todos firmaron, excepto un vecino", reveló el mandatario. Debido a que el proyecto original debió modificarse por ocupaciones actuales del suelo, la nueva traza requiere la cesión de paso de los frentistas.

Ante esta situación, Taccetta confirmó que tomará cartas en el asunto de manera directa: "Hoy a la tarde voy a ir personalmente a la chacra a hablar con este vecino para ver cuál es el motivo por el cual no quiere firmar. Es una obra de utilidad pública y una necesidad urgente para 120 familias".

Compromisos publicados

Finalmente, el intendente remarcó que el plan de obras no es una promesa al aire, sino un compromiso transparente. "Todo lo que prometimos está escrito y publicado en la web del municipio; cada una de ellas las estamos cumpliendo. No hay que hablar antes de tiempo, hay que demostrar que las cosas se hacen", concluyó.