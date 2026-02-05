Incendio en Los Coirones: Municipio aporta recursos para frenar el avance del fuego

La Municipalidad de Esquel se encuentra interviniendo activamente en el incendio registrado este jueves en el barrio Los Coirones. El siniestro se originó a partir de un descuido en una obra en construcción, donde el uso de una amoladora generó chispas que tomaron contacto con la vegetación seca.

Operativo de contención

Debido a las condiciones climáticas, el fuego se propagó rápidamente sobre el pastizal en dirección a la ladera, afectando arbustos y vegetación achaparrada. Afortunadamente, hasta el momento no se registran daños materiales en viviendas ni personas afectadas.

En el sector trabaja un importante despliegue coordinado por:

Bomberos Voluntarios de Esquel y Trevelin.

Servicio Provincial de Manejo del Fuego.

Medios aéreos: dos helicópteros y un avión hidrante que operan sobre la línea de fuego.

Respuesta a un reclamo histórico

El intendente Matías Taccetta, junto al gerente de la UEPROMU, Iván Pereira, recorrió la zona afectada y dialogó con los vecinos. Durante el encuentro, los residentes recordaron que desde el año 2020 solicitan una cisterna de agua para el barrio, pedido que nunca había sido atendido.

Ante la urgencia, Taccetta asumió el compromiso de avanzar con la obra: el municipio instalará la cisterna una vez que los vecinos obtengan la autorización legal para emplazarla en un campo privado. "Cumplido ese paso, llevaremos adelante los trabajos necesarios", aseguró el mandatario. Además, el municipio dispuso maquinaria pesada para la creación de cortafuegos que faciliten la contención del perímetro.

Llamado a la responsabilidad

Desde el Ejecutivo municipal recordaron que Esquel atraviesa una emergencia hídrica e ígnea. Por este motivo, se solicita a la población:

Extremar precauciones con herramientas que generen chispas (amoladoras, soldadoras) al aire libre. Realizar limpieza de patios y terrenos baldíos. Evitar cualquier tipo de quema, dada la vulnerabilidad del terreno y la escasez de agua.



