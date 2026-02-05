18°
05 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Incendio de pastizales cercano a viviendas en el paraje Los Coirones

Un foco ígneo iniciado ahora en el mediodía en las cercanías de la portada hacia Trevelin moviliza a los servicios de emergencia debido a la proximidad de un sector residencial sobre la ladera del cerro.
El personal de emergencia reportó un incendio de pastizales que comenzó aproximadamente entre las 12:10 y las 12:15 en el paraje conocido como Los Coirones. La situación se presenta compleja debido a que las llamas se desarrollan en una zona de laderas donde se ubica un barrio con viviendas, lo que ha generado preocupación por la posible afectación de construcciones cercanas. El incidente se localiza específicamente pasando el control policial de la portada hacia Trevelin, en un callejón situado justo en la curva hacia la mano izquierda.

 

Hasta el momento, trabajan dos dotaciones de Bomberos, el fuego permanece activo y con una intensidad considerable, mientras los equipos de trabajo evalúan el avance del frente para determinar si logran aplacar el avance sobre el sector. 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

