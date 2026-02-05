La Fiesta Nacional del Lúpulo confirmó su grilla: Cuatro noches de música con artistas locales y figuras nacionales

La Fiesta Nacional del Lúpulo, el evento popular más importante de la Comarca Andina, ya tiene grilla artística confirmada y se prepara para vivir cuatro noches a pura música, cultura y celebración en El Bolsón, con entrada libre y gratuita.

La fiesta se desarrollará durante cuatro jornadas consecutivas y convocará a miles de vecinos, vecinas y turistas, consolidándose una vez más como uno de los encuentros más convocantes del calendario patagónico.

Grilla

La programación musical es uno de los grandes atractivos de esta edición, con una propuesta que incluye artistas locales y de proyección nacional, ofreciendo espectáculos para públicos diversos.

Jueves 19: apertura con la presentación de artistas y bandas locales , en una noche dedicada a visibilizar la escena musical y poner en valor la identidad cultural de El Bolsón.

Viernes 20: Nonpalidece será el show central, llevando su reggae de alcance nacional al escenario de la Fiesta.

Sábado 21: llega La Beriso , una de las bandas más convocantes del rock argentino.

Domingo 22: el gran cierre estará a cargo de Emanero, acompañado por un bingo presencial cuyo premio mayor será un terreno.

Oportunidad para comercios y empresas

Desde la Municipalidad señalaron que la fiesta representa una oportunidad estratégica de visibilidad para comercios y empresas, que pueden asociar su marca a un evento de alto alcance. La posibilidad de contratar espacios de pauta y promoción permite a las marcas conectar de manera directa con el público, con presencia ante miles de asistentes.

Los comercios y empresas interesadas en sumarse pueden solicitar información y asegurar su lugar comunicándose al 2944 585400.

O.P.