26°
27°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 05 de Febrero de 2026
RED43 comarca-andina fiesta nacional del lúpuloEl Bolsón
05 de Febrero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

La Fiesta Nacional del Lúpulo confirmó su grilla: Cuatro noches de música con artistas locales y figuras nacionales

Con entrada libre y gratuita, la Fiesta Nacional del Lúpulo ya confirmó su grilla artística con cuatro noches de shows con artistas locales y figuras nacionales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Fiesta Nacional del Lúpulo, el evento popular más importante de la Comarca Andina, ya tiene grilla artística confirmada y se prepara para vivir cuatro noches a pura música, cultura y celebración en El Bolsón, con entrada libre y gratuita.

 

La fiesta se desarrollará durante cuatro jornadas consecutivas y convocará a miles de vecinos, vecinas y turistas, consolidándose una vez más como uno de los encuentros más convocantes del calendario patagónico.

 

 

Grilla

 

La programación musical es uno de los grandes atractivos de esta edición, con una propuesta que incluye artistas locales y de proyección nacional, ofreciendo espectáculos para públicos diversos.

 

  • Jueves 19: apertura con la presentación de artistas y bandas locales, en una noche dedicada a visibilizar la escena musical y poner en valor la identidad cultural de El Bolsón.

     

  • Viernes 20: Nonpalidece será el show central, llevando su reggae de alcance nacional al escenario de la Fiesta.

     

  • Sábado 21: llega La Beriso, una de las bandas más convocantes del rock argentino.

     

  • Domingo 22: el gran cierre estará a cargo de Emanero, acompañado por un bingo presencial cuyo premio mayor será un terreno.

     

Oportunidad para comercios y empresas

 

Desde la Municipalidad señalaron que la fiesta representa una oportunidad estratégica de visibilidad para comercios y empresas, que pueden asociar su marca a un evento de alto alcance. La posibilidad de contratar espacios de pauta y promoción permite a las marcas conectar de manera directa con el público, con presencia ante miles de asistentes.

 

 

Los comercios y empresas interesadas en sumarse pueden solicitar información y asegurar su lugar comunicándose al 2944 585400.

 

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio de pastizales cercano a viviendas en el paraje Los Coirones
2
 Su ex la mantuvo cautiva sin agua y sin comida: cómo Milagros pudo salir del calvario
3
 Nora Carrasco QEPD
4
 Incendio en Los Coirones: Municipio aporta recursos para frenar el avance del fuego
5
 La Fiesta Nacional del Lúpulo confirmó su grilla: Cuatro noches de música con artistas locales y figuras nacionales
1
 Edith Estrada Prieto QEPD
2
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
3
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
4
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
5
 Tras los incendios, se avanza en la normalización total del servicio eléctrico en la Comarca Andina
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -