Asesinato del menor en un boliche: ratificaron la prisión para el implicado

En la mañana de hoy lunes, la Justicia anunció que el joven de 17 años, presunto autor del homicidio de otro menor en un boliche de Puerto Madryn, permanecerá detenido en el C.O.S.E.

En el dictamen de la audiencia de apertura de investigación, realizada el día de hoy, tras el resonante caso que puso en alerta a la provincia sobre la violencia en los locales nocturnos.

El joven de 16 años que perdió la vida producto de varias puñaladas fue identificado como L.B.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en el interior del local bailable Cleopatra.

Debido a que tanto la víctima como el presunto autor son menores de edad, el caso tramita bajo el régimen penal juvenil y con las garantías procesales correspondientes.

La investigación se encuentra a cargo del fiscal Alex Williams.

SL