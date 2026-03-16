10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 16 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
16 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Asesinato del menor en un boliche: ratificaron la prisión para el implicado

El menor de 17 años que habría apuñalado a otro menor de 16 en Puerto Madryn, continúa detenido tras la audiencia del día de hoy.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En la mañana de hoy lunes, la Justicia anunció que el joven de 17 años, presunto autor del homicidio de otro menor en un boliche de Puerto Madryn, permanecerá detenido en el C.O.S.E.

 

En el dictamen de la audiencia de apertura de investigación, realizada el día de hoy, tras el resonante caso que puso en alerta a la provincia sobre la violencia en los locales nocturnos.

 

El joven de 16 años que perdió la vida producto de varias puñaladas fue identificado como L.B.

 

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en el interior del local bailable Cleopatra.

 

Debido a que tanto la víctima como el presunto autor son menores de edad, el caso tramita bajo el régimen penal juvenil y con las garantías procesales correspondientes.

 

La investigación se encuentra a cargo del fiscal Alex Williams.

 

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 En la ruta y en medio de la lluvia: así encontraron al joven perdido de Esquel
2
 Fabián Corbalán construyó con sus propias manos un gimnasio de boxeo
3
 Alerta en Comodoro: advierten sobre un aumento de bebés que nacen con cocaína en sangre
4
 Intervención policial por violencia familiar en Cholila
5
 "Si no hicieron nada es culpa de ellos": Taccetta cuestionó el reclamo de vecinos en Valle Chico
1
 A la lluvia, se le suma un temporal de viento en la región
2
 "Si no hicieron nada es culpa de ellos": Taccetta cuestionó el reclamo de vecinos en Valle Chico
3
 Taccetta y el pago a talleristas: "No es mala voluntad, es la burocracia del Estado"
4
 Tacceta sobre las horas extras: "Es imposible hacer 144 horas al 100% en un mes"
5
 Trevelin invita a jornada especial recreativa para personas mayores
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -